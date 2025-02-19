جيش الاحتلال الإسرائيلي يمنع عودة الفلسطينيين إلى مخيم جنين

جنين – «القدس العربي»: بمجرد أن سمع سكان مخيم جنين أن هناك احتمالية لعودة جزئية مدتها ساعة واحدة إلى مخيمهم المحاصر الذي يتعرض للتدمير منذ نحو 30 يوما تدافعوا بالمئات إلى مدخله الشرقي.

وقبل الموعد الذي تم التنسيق له بين جهات فلسطينية رسمية وسلطات الاحتلال تدافعت مئات النسوة كبيرات السن والرجال والأطفال إلى مدخل المخيم، حيث كان يحذوهم الأمل في الوصول إلى ما بقي من منازلهم المدمرة.

لكن ومع وصول الساعة إلى الثانية عشر ظهرًا حدث العكس تماما، حيث شكل مئات الجنود المدججين بالسلاح سدا منيعا لوقف زحف النساء والأمهات إلى المخيم.

وحسب الصحافي الميداني عمرو مناصرة فإنه تم التبليغ على أن هناك تنسيقًا رسميًا للدخول من المدخل الشرقي القريب من شارع المستشفيات، وكان هناك أكثر من خبر حول المدة المسموح بها، ولمن يسمح له بالعودة.

وتابع مناصرة في حديث لـ «القدس العربي»: «المؤكد أن الاحتلال لم يكن يتصور ويتوقع أن يعود هذا العدد الكبير من المواطنين معا».

وأضاف: «من المستشفى الحكومي(الشهيد خليل سليمان)، كان يمكن رؤية مئات المواطنين الذين يحملون أغراضهم بهدف العودة والبقاء في المخيم، وليس من أجل القدوم والحصول على أغراض شخصية كما ظن الاحتلال».

وشدد على أن هذا المشهد قد يكون أربك الجنود الذين لم يتوقعوا ذلك، وخافوا من أن يتحول المشهد إلى مشهد أكبر وهو ما لا يريده الاحتلال.

وعلى مدى ثلاث ساعات دفع مئات الجنود وسياراتهم وتحت تهديد السلاح مئات الأهالي من الرجال والنساء والأطفال إلى التراجع خطوة خطوة من أمام مدخل المخيم وصولا إلى دوار السينما الرئيسي في قلب مدينة جنين.

يذكر أنه كان يفترض أن تكون هذه هي الفرصة الأولى التي يمنحها الاحتلال للأهالي بعد 30 يوما من الحصار على مخيم جنين.

وخلال عملية التدافع بين العودة ومنع العودة، اعتقل الجنود مجموعة من المواطنين واعتدوا بالضرب على نساء ورجال.

إذلال

وفي محاولة تحليل المشهد، يرى مناصرة أن جيش الاحتلال حاول تقديم المواطنين في صورة مُذلة ومُهينة، «لقد جلبهم لمدخل المخيم ومن ثم دفعهم ومنعهم، فيما كان الجنود يفعلون ذلك كانوا يستعرضون السيطرة والوجود، وهو المشهد الذي يحدث لأول مرة منذ عام 2002».

ونقل صحافيون ورجال إسعاف كانوا يرافقون نساء كبيرات في السن أن المشهد حمل كمية كبيرة من الحزن والأسى، حيث يريد مئات النازحين العودة لمنازلهم، فيما يتشتتون بالقوة ويدفعون مرة أخرى تحت تهديد السلاح.

وأمام مشهد تراجع المواطنين عاد جيش الاحتلال إلى داخل مخيم جنين الذي سيطر عليه بالكامل منذ بداية العملية العسكرية.

وفي المقابل عاد النازحون إلى أماكن معيشتهم المؤقتة لتستمر رحلة نزوحهم القاسية عن المخيم.

بحسب شهود عيان، فإن جيش الاحتلال أطلق النار وضرب النازحات اللواتي حاولن العودة لمدة ساعة إلى منازلهن في مخيم جنين.

واعتقلت قوات الاحتلال طفلاً وشاباً عند مدخل المخيم بالقرب من «دوار الحصان». كما أصيبت سيدة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن طواقمها نقلت إصابة لسيدة تبلغ من العمر (50 عاما)، نتيجة إصابتها بالرصاص الحي في الصدر بالقرب من دوار العودة عند المدخل الغربي لمخيم جنين، وجرى نقلها إلى المستشفى.

ومع اليوم يدخل عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها يومه الثلاثين، مخلفّا 26 شهيدًا، وعشرات الإصابات والمعتقلين، وسط تدمير واسع للممتلكات والبنية التحتية.

ومع استمرار العدوان الاسرائيلي على مخيم جنين، يتكشف يوماً بعد يوم حجم الدمار الهائل في منازل وممتلكات ومحال المواطنين في أحياء وشوارع المدينة والمخيم، فيما يواصل الاحتلال دفع تعزيزات عسكرية مصحوبة بالجرافات وصهاريج الوقود إلى مداخل ومحيط المخيم.

واستقدم جيش الاحتلال خزانات مياه كبيرة، إضافة لغرف صغيرة لجنود الاحتلال، وتواصل جرّافات الاحتلال أعمال التدمير والهدم وفتح شوارع في عدة أحياء من مخيم جنين، كما يستمر تحليق الطائرات المسيرة على ارتفاعات منخفضة في سماء المدينة والمخيم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال طفلين وشابين من مدينة جنين في محيط دوار يحيى عياش، فيما اعتقلت شابين في وقت سابق من مدينة جنين.

وقال رئيس بلدية جنين محمد جرار إن الاحتلال اعتمد نمط التدمير العشوائي في مخيم جنين ومحيطه ولم يبقِ على أي أساسات للبنية التحتية، وأحرق وهدم المنازل من أجل جعل المخيم غير قابل للحياة.

وأضاف أنه بعد قرابة شهر من العدوان المستمر أصبح مخيم جنين في أغلبه خاليا من السكان، حيث يحاول الاحتلال خلق بيئة جديدة لأهالي مخيم جنين للعيش بعيدًا عنه وبالتالي عدم العودة إلى منازلهم.

ووفق اللجنة الإعلامية لمخيم جنين فإن الاحتلال ترك قرابة 3 آلاف عائلة في مخيم جنين من دون مأوى، بعد تدمير منازلهم وممتلكاتهم، إضافة لحرق جنود الاحتلال لعدد من المنازل. وقالت: «يتعمد الاحتلال حرق المنازل وتفجيرها، وتدمير الشوارع وفتح شوارع جديدة على حساب منازل المواطنين، حيث شهد الأمس قيام الاحتلال بتفجيرين وإحراق أحد المنازل في منطقة الهدف داخل المخيم بالإضافة الى استمرار عمليات التجريف وشق الطرقات قرب مسجد الأسير في محيط مخيم جنين».

في السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال منازل ثلاث عائلات في قرية الطيبة غرب جنين وأجبرتها على إخلائها وحولتها لثكنات عسكرية.

طولكرم

وفي طولكرم، واصلت قوات الاحتلال عدوانها على المدينة ومخيمها لليوم الـ24 على التوالي، وعلى مخيم نور شمس لليوم الـ11، وسط تصعيد عسكري من هدم وتفجير وحرق للمنازل وتدمير واسع للبنية التحتية.

وشهد مخيم طولكرم عملية هدم واسعة لمنازل المواطنين بعد أن أخطرت بهدم 14 منزلا داخل المخيم، بذريعة شق شارع وسط المخيم يمتد من منطقة الوكالة الى حارة البلاونة.

وقالت مصادر محلية إن الهدم يوم أمس طال نحو 50 شقة لمواطنين من سكان المخيم، حيث إن كل بناية هدمت يعيش فيها أكثر من عائلة.

في الوقت ذاته تواصل قوات الاحتلال حصارها المطبق على مخيم نور شمس، وسط انتشار جنود المشاة في حاراتها، ومداهمتهم للمنازل وتخريبها، في الوقت الذي أحرقت منزلا لعائلة فيصل في حارة المنشية.

وتواصل قوات الاحتلال استيلاءها على منزلين في شارع نابلس، حيث حولتهما إلى ثكنة عسكرية، وسط انتشار للدوريات الراجلة في محيطهما. في الوقت ذاته تواصل قوات الاحتلال إغلاق بوابة حاجز جبارة عند المدخل الجنوبي لمدينة طولكرم لليوم الـ 12 على التوالي، وعزل المدينة عن قرى وبلدات الكفريات، وباقي محافظات الضفة.

وحذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، من مواصلة سلطات الاحتلال حربها الشاملة على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، خاصة في محافظة جنين ومخيمها، ومحافظة طولكرم ومخيميها، مرتكبة المزيد من جرائم القتل والتهجير وتدمير الممـتلكات.

إسرائيل تكثف عمليات الهدم في الخليل والقدس

الضفة – «القدس العربي»: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات هدم المنازل والمنشآت في الضفة الغربية والقدس المحتلة، فيما شنت حملة اعتقالات طاولت نحو 30 مواطنا بينهم أطفال وأسرى سابقون.

وأوضحت «هيئة شؤون الأسرى والمحررين» و«نادي الأسير»، أن الاحتلال يواصل تنفيذ عدوانه في محافظتي جنين وطولكرم منذ أسابيع، ترافقه عمليات اعتقال وتحقيق ميداني مستمرة، حيث وصلت حالات الاعتقال في جنين ومخيمها منذ بداية العدوان إلى 175، أما في طولكرم ومخيميها فقد بلغت حالات الاعتقال 150 على الأ قل.

وفي السياق ذاته، اعتدى جنود الاحتلال بالضرب على 6 مواطنين خلال مرورهم على حاجز بيت فوريك المقام على أراضي البلدة شرق نابلس وقاموا باحتجازهم.

وفي نابلس، احتجزت قوات الاحتلال عشرات الطلبة من اللبن الشرقية جنوب المدينة.

وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال لاحقوا طلبة المدارس وألقوا في اتجاههم قنابل الصوت، وأنزلوهم من حافلة كانت تقلّهم وحققوا معهم ميدانيا، وأغلقوا طريق خلة زينة شمال القرية، ومنعوا عودة الطلبة إلى بيوتهم حتى اللحظة.

وفي ملف هدم المنازل، قررت سلطات الاحتلال هدم منزلي عائلتي الأسيرين هايل ضيف الله من بلدة رافات شمال غرب القدس، وأحمد الهيموني من الخليل.

ورفضت المحكمة العليا للاحتلال الالتماس الذي تقدمت به عائلة الأسير هايل عبد الجبار ضيف الله (58 عاما)، المعتقل منذ أيلول/ سبتمبر 2024، ضد قرار هدم منزل العائلة، وأعطت نيابة الاحتلال مهلة لإفراغ المنزل حتى يوم 26-2-2025. كما قرر الاحتلال هدم منزل عائلة الأسير أحمد الهيموني، المعتقل منذ الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2024. وأوضحت «هيئة شؤون الأسرى والمحررين» و»نادي الأسير»، أن قراري الهدم ورفض الالتماس كانا متوقعين، في ضوء القرارات السابقة كافة التي صدرت بشأن عمليات هدم المنازل التي تخص عائلات الأسرى الفلسطينيين، حيث يأتي في إطار جرائم ممنهجة منها جريمة (العقاب الجماعي) التي تمسّ مناحي الحياة الفلسطينية كافة، وعلى عدة مستويات، وذلك كجزء من جريمة نظام الفصل العنصري.

وتابعت الهيئة والنادي أنه على الرغم من قرار محكمة العدل الدولية، المتمثل في أن بقاء قوانين الطوارئ في المنظومة القانونية الإسرائيلية، يخالف بنودا عدة في معاهدة جنيف واتفاقية لاهاي، إلا أن المحكمة العليا الإسرائيلية تجاهلت ذلك كلياً، كجزء من تجاهلها لوجود المنظومة الحقوقية الدولية، باعتبارها حالة (استثناء)، وأنها فوق القانون.

وفي الخليل، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا وغرفة سكنية في خلة العيدة، وجرفت أراضي زراعية وسلاسل حجرية في منطقة فرش الهوى في مدينة الخليل.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال يرافقها عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية والجرافات، اقتحمت خلة العيدة قرب جبل جوهر في الجزء الجنوبي من مدينة الخليل، وهدمت المنزل الذي يقطنه المواطن عادل غيث وتبلغ مساحته 160 مترا مربعا، كما هدمت غرفة سكنية قرب المنزل المذكور.

وفي القدس، هدمت قوات الاحتلال بركسين، وغرفة، وجرفت أرضا زراعية في بلدة حزما، شمال شرق القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ترافقها جرافة، وهدمت بركسين للأغنام، وغرفة، وجرفت أرضا تعود للشقيقين سليمان وعفيف عسكر، وتخلّل ذلك إطلاق قنابل الصوت صوب المواطنين.

كما أزالت القوات بسطات تجارية، شمال شرق القدس المحتلة واستولت على بعضها، عند مدخل البلدة.