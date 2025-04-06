جيش الاحتلال الإسرائيلي ينذر بإخلاء قسري في دير البلح تمهيدا لهجوم 

غزة: أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، فلسطينيين في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة، بإخلاء منازلهم قسرا، استعدادا لهجوم عسكري جديد، في ظل الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بدعم أمريكي.

وقال الجيش في بيان: “إلى جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في منطقة دير البلح في الأحياء: الصحابة، السماح والعودة والزوايدة والصلاح. هذا إنذار مسبق وأخير قبل الهجوم”.

‏وأضاف: “سنهاجم بقوة شديدة كل منطقة يتم إطلاق قذائف صاروخية منها”.

‏وتابع: “تتحمل المنظمات وفي مقدمتها حماس المسؤولية الكاملة عن نزوح ومعاناة المدنيين”.

(وكالات)