جيش الاحتلال الإسرائيلي ينذر بإخلاء مناطق بخان يونس ويضيق مساحة النازحين

القدس: أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، الفلسطينيين بعدة أحياء بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بالإخلاء الفوري قبل مهاجمة مناطقهم.

يأتي ذلك ضمن إجراءات وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 21 شهرا بحق الفلسطينيين ومخططات تهجيرهم.

وقال متحدث جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي بمنشور على “إكس” إنه يوجه “تحذير خطير إلى كل المتواجدين بمنطقة مدينة خان يونس في بلوكات 107، 108، 109، 110،111، 112 والجزء الشرقي في بلوك 88”.

ودعا أدرعي الفلسطينيين إلى الاتجاه غربا نحو منطقة “المواصي” المكتظة بالنازحين، وحذرهم من العودة إلى ما سماها “مناطق القتال الخطيرة”.

وتوعد بالعمل بـ”قوة شديدة في المنطقة”، زاعما أن الجيش “سيهاجم كل منطقة يتم استخدامها لإطلاق القذائف الصاروخية نحو إسرائيل”.

وأرفق أدرعي المنشور بخريطة تحدد المناطق المُنذرة بالإخلاء باللون الأحمر وتظهر توسعا كبيرا جدا بما يسميها “مناطق القتال” وهي مناطق إنذارات الإخلاء.

ومع توسع “مناطق القتال الخطير” يتقلص الحيز الجغرافي الذي يمكن للفلسطينيين الإقامة فيه.

وعادة ما يتبع إنذارات الإخلاء بلحظات قصف إسرائيلي يستهدف تلك المناطق، وفي معظم الأحيان يبدأ القصف قبل خروج الناس منها.

ويقول الفلسطينيون والمنظمات الأممية والحقوقية الدولية إن الجيش الإسرائيلي يقصف أيضا مناطق الإيواء التي يلجأ إليها الفلسطينيون.

ومنذ 18 مارس/آذار توسعت بشكل كبير مناطق إنذارات الإخلاء والمناطق العسكرية بحيث باتت تصل إلى نحو 85 بالمئة بحسب الأمم المتحدة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 192 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

(وكالات)