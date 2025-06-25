جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسحب من بلدة يَعْبَدْ بعد عملية استمرت 16 ساعة- (فيديو)

جنين: انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء، من بلدة يَعْبَدْ بمحافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد عملية عسكرية استمرت نحو 16 ساعة.

وذكر شهود عيان أن الجيش انسحب من البلدة بعد عملية داهم خلالها منازل واعتقل عشرات الفلسطينيين وحولهم لتحقيق ميداني.

وبوقت سابق، قال رئيس بلدية يَعْبَدْ، أمجد عطاطرة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم البلدة فجرا وفرض منعا للتجول وأغلق مداخلها.

وأوضح أن جيش الاحتلال”دفع بتعزيزات عسكرية للبلدة وشرع بعملية الاستيلاء على منازل وتحويلها إلى ثكنات عسكرية”.

وأشار عطاطرة إلى أن عملية اقتحام جيش الاحتلال للبلدة شهدت “اعتقال عشرات المواطنين وتحويلهم إلى التحقيق الميداني”.

كما أوضح أن عشرات المواطنين “أبلغوا عن سرقات مصوغات ذهبية ومبالغ مالية خلال عملية اقتحام منازلهم”.

وتشهد عدد من بلدات المحافظات الشمالية للضفة، اقتحامات متكررة من قبل جيش الاحتلال، تتخللها اعتقالات ومداهمات للمنازل والمحال التجارية وتحويل منازل إلى ثكنات عسكرية.

وفي مدينة جنين، داهم جيش الاحتلال محال تجارية وسط المدينة وفتشها وصادر ملابس عسكرية من متجر فلسطيني بحسب شهود عيان.

وأوضح الشهود أن جيش الاحتلال أطلق قنابل الغاز لتفريق مواطنين تجمعوا وسط جنين.

ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس شمال الضفة الغربية.

يأتي ذلك التوازي مع إبادة جماعية بغزة، حيث صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد982 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 188 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

(وكالات)