جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسحب من مخيم جنين- (فيديوهات)

جنين: انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، الخميس، بعد اقتحامه له لمدة 3 أيام متواصلة.

وقال شهود عيان إن قوات من جيش الاحتلال انسحبت من مخيم جنين بعد عملية عسكرية استغرقت 3 أيام.

وأشار الشهود إلى أن مئات الأهالي بدأوا بالعودة إلى المخيم وتفقد منازلهم وممتلكاتهم.



والخميس، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن “عدد شهداء مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية ارتفع منذ الثلاثاء، إلى 12 فلسطينيا، سقطوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 287.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد نفذ عملية عسكرية واسعة في جنين ومخيمها فجّر خلالها 20 منزلا واعتقل 700 فلسطيني أفرج عن غالبيتهم بعد تحقيق استمر لساعات وفق كمال أبو الرب، القائم بأعمال محافظ جنين.

ويكثف جيش الاحتلال عمليات اقتحام واعتقال واغتيال في بلدات ومدن الضفة الغربية، بموازاة حرب مدمرة يشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

(وكالات)