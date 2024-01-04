إصابات واعتقالات عقب انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مدينة طولكرم ومخيميها- (فيديو وصور)

طولكرم: انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، من مدينة طولكرم ومخيمي طولكرم ونور شمس شمال الضفة الغربية، بعد عملية استغرقت نحو 40 ساعة.

هذا الدمار والركام ليس من #غزة بل من طولكرم في الضفة الغربية بعد 40 ساعة من اقتحام قوات الاحتلال لها! pic.twitter.com/zxe7WPFL0N — #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) January 4, 2024

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلية بتفتيش منازل في مخيم نور شمس للاجئين واعتقلت مئات الأشخاص مدعية ضلوعهم بأنشطة مسلحة.

ومع انتهاء المداهمة الطويلة بعد ظهر اليوم الثاني من تنفيذها، ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أنه عالج 21 جريحا منهم 17 يعانون من إصابات ناجمة عن التعرض للضرب خلال الاحتجاز والاستجواب وشخص آخر يعاني من الإصابة بالذخيرة الحية.

صورة لفتى يبلغ من العمر ( ١٦ ) عام اعتدى جنود الاحتلال عليه بالضرب في منطقه اكتابا في طولكرم، هناك عدوان صهيوني واسع جداً على مخيم طولكرم وهناك اعتقالات وتنكيل بالمواطنين في ظل غياب شبه كامل لوسائل الإعلام.. العدو الصهيوني يشن حرباً مجنونة على كل الشعب الفلسطيني في كل مكان. pic.twitter.com/XCS2fpQbY2 — Zaid Alsalman (@ZaidAlsalman6) January 4, 2024

وشهدت طولكرم، وهي إحدى نقاط العبور الرئيسية بين الضفة الغربية وإسرائيل، مداهمات متكررة من قوات الاحتلال منذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقال سكان إن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت 120 شخصا على الأقل وهدمت ثلاثة منازل، بما فيها منزل تابع لأحد أعضاء “كتائب طولكرم” المسلحة المرتبطة بحركة فتح الفلسطينية.

وتناقل فلسطينيون مقاطع مصورة لأعمال تجريف مبان ومحال تجارية وبنية تحتية في مخيم نور شمس.

وقال الجيش في بيان إن “قوات الجيش الإسرائيلي تواصل العمل، إلى جانب قوات الأمن الإسرائيلية الأخرى، في عملية واسعة النطاق لقمع الإرهاب في مخيم نور الشمس للاجئين”.

وقالت كتائب طولكرم إن مقاتليها يتبادلون إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية.

وقال الجيش إنه اعتقل مئات الأفراد لاستجوابهم. وادّعى أن قواته دمرت البنية التحتية للمسلحين وعثرت على عدد من الأسلحة.

وكان مدير مكتب نادي الأسير في طولكرم إبراهيم النمر قال، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي “اعتقل مئات الفلسطينيين من مخيم نور شمس، وأجرى عمليات تحقيق ميداني معهم”.

من جانبه دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية الأمم المتحدة إلى مراقبة مخيم نور الشمس ومخيم طولكرم. وقال “إسرائيل تستهدف المخيمات لإشعال الوضع بالضفة”.

وشهدت الضفة الغربية بالفعل أعلى مستويات الاضطرابات منذ عقود خلال الأشهر الثمانية عشر التي سبقت هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول على جنوب إسرائيل. لكن المواجهات احتدمت بشدة بعد شن القوات الإسرائيلية حملة عسكرية على غزة.

واستُشهد مئات الفلسطينيين في اشتباكات مع جنود ومستوطنين إسرائيليين في الأسابيع الماضية، واعتقلت قوات الاحتلال آلاف الاشخاص في مواجهات متكررة بين القوات ومحتجين فلسطينيين.

(وكالات)