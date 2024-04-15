جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ الثلاثاء مناورة عسكرية على حدود لبنان 

تل أبيب: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه سينفذ مناورة عسكرية في الشمال على الحدود الجنوبية للبنان، غدا الثلاثاء، ضمن “الاستعدادات لمواجهة التهديدات في جميع القطاعات”.

وقال الجيش في بيان، نشره مساء الاثنين في حسابه على منصة “إكس”: “غدًا (الثلاثاء)، ابتداءً من الصباح وحتى الظهر، ستجرى مناورة عسكرية في الجليل الأوسط والأعلى”.

وأضاف: “خلال التمرين، ستكون هناك حركة نشطة للطائرات والمركبات والعديد من قوات الأمن”.

وأوضح الجيش أنه “تم التخطيط لهذا التمرين مسبقًا كجزء من خطة التدريبات السنوية لعام 2024، وكجزء من الاستعداد لمواجهة التهديدات المختلفة في جميع القطاعات”.

وتشهد الحدود الشمالية للأراضي الفلسطينية المحتلة تصاعدا في التوتر مع “حزب الله” وسط قصف متبادل على جانبي الحدود، وسط تحذيرات ومخاوف من تطورها لحرب أوسع.

و”تضامنا مع قطاع غزة” الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر لعدوان إسرائيلي مدمر بدعم أمريكي، يتبادل “حزب الله” وفصائل فلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا.

(وكالات)