جيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجم فلسطينيين حاولوا الوصول لمنازلهم بطولكرم ونور شمس- (فيديوهات)

رام الله: هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة، فلسطينيين حاولوا الوصول إلى منازلهم بمخيمي طولكرم ونور شمس شمال الضفة الغربية المحتلة، بإطلاق النار وقنابل الصوت.

وحاول مئات الفلسطينيين من مخيمي طولكرم ونور شمس الوصول إلى منازلهم بعد قرار الاحتلال بهدم 106 منازل وبناية في المخيمين.





ونجح بعض الأهالي بالوصول إلى منازلهم والحصول على بعض مقتنياتهم قبل أن يلاحقهم جيش الاحتلال ويطلق الرصاص وقنابل الصوت، ويوقف عشرات ويلاحق آخرين بمركباته العسكرية.

وأفادت مصادر محلية بأن صحافية أصيبت بقدمها من شظايا الرصاص الحي، وذلك أثناء أدائها عملها.

والخميس، أعلن جيش الاحتلال عزمه هدم 106 مبانٍ لفلسطينيين في مخيمي طولكرم ونور شمس، وفق إعلان مرفق بخرائط تُظهر بعلامات حمراء المنازل المستهدفة، وسلم نسخة منه للارتباط الفلسطيني، جهة الاتصال مع سلطات الاحتلال.

وقال محافظ طولكرم عبد الله كميل، إن سلطات الاحتلال تنوي هدم 58 بناية (مبنى) في مخيم طولكرم و48 بيتاً في مخيم نور شمس شمال الضفة.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية بغزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 960 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.

وفي 21 يناير/ كانون الثاني بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا عسكريا على شمال الضفة استهله بمدينة جنين ومخيمها وبلدات في محيطهما، ثم وسّع عدوانه إلى مدينة طولكرم في 27 من الشهر نفسه.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل إبادة ممنهجة بقطاع غزة خلفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 11 ألف مفقود.

(وكالات)