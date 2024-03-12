جيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجم مجددا أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان

تل أبيب: قال جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الإثنين إن قواته الجوية هاجمت مرة أخرى أهدافا لجماعة حزب الله الشيعية الموالية لإيران في جنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال في منشور على تلغرام: “قصفت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي موقعين لمنظمة حزب الله في منطقة وادي البقاع”، التي تقع في عمق الأراضي اللبنانية، مضيفا أن المواقع تابعة “للقوات الجوية للمنظمة التي خططت ونفذت هجمات مختلفة ضد دولة إسرائيل”.

وتابع المنشور: “كانت الضربات ردا على هجمات طائرات حزب الله التي شنت باتجاه مرتفعات الجولان خلال الأيام الأخيرة”.

وفي وقت سابق من يوم الإثنين، قصفت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي “بنية تحتية إرهابية ومنشآت عسكرية” لحزب الله في عيتا الشعب والناقورة في جنوب لبنان، حيث شنت دبابات ومدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات إضافية.

كما أفادت دوائر أمنية لبنانية بإطلاق نيران إسرائيلية. وفي شمال شرق لبنان، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أربع غارات جوية على ثلاثة مواقع لحزب الله، مما تسبب في وقوع إصابات.

ومنذ اندلاع حرب غزة، كان هناك قصف يومي على الحدود بين لبنان وإسرائيل. وهناك مخاوف من أن الحرب يمكن أن تمتد إلى عمق الأراضي اللبنانية.

(وكالات)