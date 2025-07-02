جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلا غرب رام الله- (شاهد)

رام الله: هدم الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، منزلا فلسطينيا ببلدة نعلين غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بدعوى “البناء دون ترخيص”، ضمن سياسة هدم متواصلة تستهدف مناطق مصنفة “ج” الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

وقال رئيس بلدية نعلين يوسف الخواجا، إن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة وشرعت في هدم منزل المواطن خليل العزازمة، مشيراً إلى أن المنزل مكون من طابقين ومبني منذ عدة سنوات.

جرافات الاحتلال تهدم منزلا من طابقين في بلدة نعلين غربي رام الله. pic.twitter.com/SpfqhJmE0j — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 2, 2025

وأوضح الخواجا أن المنزل مقام على أرض خاصة تقع ضمن المناطق المصنفة “ج”، بموجب اتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.

وصنفت “اتفاقية أوسلو 2” الموقعة عام 1995 بين منظمة التحرير وإسرائيل أراضي الضفة إلى 3 مناطق: “ألف” تخضع لسيطرة فلسطينية، و”باء” لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و”جيم” لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتقدر الأخيرة بنحو 60 بالمئة من مساحة الضفة.

(الأناضول)