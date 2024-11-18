جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم منشأتين في القدس بدعوى البناء دون ترخيص- (فيديوهات)

القدس: هدم الجيش الإسرائيلي، صباح الإثنين، منشأتين في قرية رافات، شمال غرب القدس المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص.

وقال صادق جبر، رئيس مجلس قرية رافات: “إن قوات إسرائيلية كبيرة، ترافقها جرافات، اقتحمت أطراف القرية، صباح اليوم، وشرعت بهدم حديقة تحتوي على بركة سباحة، وصالة رياضية، بحجة البناء دون ترخيص”.

ولفت جبر إلى أن “المنشأتين مبنيّتان منذ عدة سنوات، ورفضت سلطات الاحتلال منحهما التراخيص اللازمة، بدعوى البناء في منطقة مصنفة ج”.

وبيّن أن “الاحتلال سبق أن أخطر 25 منشأة ومنزلاً في القرية بالهدم، ويتوقع تنفيذ ذلك خلال الفترة القادمة”.

الاحتلال ينفذ عمليات هدم لملعبي كرة قدم ومنشأة للتصوير في قرية رافات شمال غرب القدس المحتلة.. إليك ما قاله المحامي حسين عطية: pic.twitter.com/CNUMJOAr0H — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 18, 2024

وأشار إلى أن “80 في المئة من أراضي قرية رافات مصنفة ج، ويمنع الاحتلال البناء فيها، فيما يضطر السكان للبناء في المساحة الصغيرة المتبقية”.

وتمنع السلطات الإسرائيلية البناء، أو استصلاح الأراضي، في المناطق المصنفة “ج” دون تراخيص من شبه المستحيل الحصول عليها، حسبما يقول الفلسطينيون.

وصنفت اتفاقية أوسلو (1993) أراضي الضفة إلى 3 مناطق:

“أ” تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة،

و”ب” تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية،

و”ج” تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتقدر بنحو 60 في المئة من مساحة الضفة.

قوات الاحتلال تشرع بعمليات هدم لمنشآت في قرية رافات شمال غرب القدس المحتلة. pic.twitter.com/UpQsqdqjXW — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) November 18, 2024

ووفق هيئة الجدار والاستيطان الفلسطينية، هدم الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قرابة 500 منزل ومنشأة في الضفة الغربية.

وبموازاة حرب الإبادة على قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالاً عن 784 شهيداً ونحو 6 آلاف و450 جريحاً، منذ 7 أكتوبر.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة، خلّفت نحو 147 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل، ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

(الأناضول)