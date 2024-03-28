جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل إنشاء منطقة عازلة داخل غزة 

تل أبيب: قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل إنشاء منطقة عازلة مع قطاع غزة على الجانب الفلسطيني من السياج الحدودي.

وأوضحت الصحيفة أن “المنطقة يتم إنشاؤها بالقرب من السياج الحدودي من بيت لاهيا شمالا إلى كرم أبو سالم جنوبا”.

وأضافت أن “عرض المنطقة العازلة يصل إلى كيلومتر داخل غزة، وستشكل لدى الانتهاء من إنشائها 16 بالمئة من مجمل مساحة القطاع“.

كما أفادت بأن “الجيش يعمل أيضا على إكمال إنشاء ممر عرضي يفصل شمالي قطاع غزة عن وسطه وجنوبه”.

ولم تقدم الصحيفة تفاصيل أكثر بشأن طبيعة المنطقة العازلة.

وحتى الساعة 13:45 (ت.غ)، لم تصدر إفادة رسمية من حكومة الاحتلال، ولم تعقب أي جهة فلسطينية معنية.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حربا مدمرة على غزة، خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء ودمارا هائلا بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل قوات الاحتلال الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، الاثنين، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

(وكالات)