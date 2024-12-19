جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب المجازر … عشرات الضحايا في غارات جوية استهدفت كافة مناطق غزة

غزة – «القدس العربي »: شهدت مناطق قطاع غزة، خاصة مناطق الشمال التي تتعرض لحصار محكم، تصعيدا خطيرا في المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال، وسقط أكثر من 50 شهيدا جراء استهداف مناطق التوغل والنزوح، في الوقت الذي تعمد فيه جيش الاحتلال تدمير مربعات سكنية جديدة، لجعل مناطق التوغل غير قابلة للحياة.

مجازر الشمال

وفي شمال غزة، استهلت قوات الاحتلال بداية يوم أمس الخميس، بتنفيذ مجازر دامية، استهدفت فيها من تبقى من عائلات لم تنزح إجباريا إلى مدينة غزة، وتخللها أيضا تدمير مربعات سكنية.

واستشهد 13 مواطنا وسقط عدد من المصابين، جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في جباليا البلد شمالي قطاع غزة، كما استشهد شاب من عائلة «المطوق» ليلحِق بوالده وأخيه خالد بعد استهدافه من طائرات الاحتلال في منطقة جباليا البلد أيضا.

وفي مجزرة أخرى، استشهد ستة مواطنين وأصيب عدد من الفلسطينيين بجراج مختلفة، جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق عدة في شارع النزهة في جباليا البلد.

وحتى ظهر الخميس، أعلنت مصادر طبية عن سقوط 24 شهيدًا في شمالي القطاع وحده، في وقت استمرت فيه الغارات الجوية العنيفة الهادفة إلى إحداث تدمير واسع في المباني والبنى التحتية.

واستهدف جيش الاحتلال بالطيران الحربي والقصف المدفعي، عدة مناطق في مخيم جباليا، كما طالت الغارات مناطق في بيت لاهيا، وأطلقت قوات الاحتلال النيران الثقيلة تجاه منطقة الخلفاء في مخيّم جباليا، كما دمرت مربعات سكنية في تلك المنطقة، وسمع دوي انفجار ناجم عن تفجير مبانٍ سكنية في المناطق الشمالية للقطاع.

على وقع استمرار عمليات تدمير المباني لجعل القطاع غير صالح للسكن

وكانت تقارير عبرية أكدت أن جيش الاحتلال قام بتدمير مناطق كبيرة في بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا بشكل كامل، حيث باتت تلك المناطق غير صالحة للعيش بعد إفراغها من السكان.

في هذا الوقت قال الطبيب حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان، إن المستشفى تعرض للقصف، عندما كان يحاول علاج 85 مصابا، مؤكدا أن المشفى يواجه نقصا كبيرا في إمدادات المياه والأوكسجين، فيما لا يسمح الاحتلال الذي يحاصر شمال القطاع، بدخول الطواقم الطبية أو الأدوية، مؤكدا أن وحدة العناية المركزة تضررت بشكل كبير جراء حريق اندلع بفعل القصف قبل يومين.

وتهدد الهجمات المتواصلة على المنظومة الطبية المتهالكة شمال القطاع، بموت المصابين على أسِرة العلاج، ليلتحقوا بكوكبة الشهداء الذين يسقطون في مناطق العمليات العسكرية، ولا تتمكن طواقم الإسعاف من الوصول لانتشالهم.

هجمات مدينة غزة

وفي مدينة غزة، تصاعدت حدة الهجمات الدامية خلال الساعات الـ 34 الماضية، وسقط 10 شهداء وعدد من المصابين في استهداف تجمع للمواطنين في مخيم الشاطئ غرب المدينة، كما سقط خمسة شهداء، وعدد من الإصابات بجراح بينها خطيرة، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا يعود لعائلة «الزرد» في حي الدرج وسط المدينة.

وفي هجوم آخر سقط شهيد ومصابون جرّاء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين بالقرب من مسجد صلاح الدين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، فيما وصلت عدد من الإصابات إلى المشفى المعمداني، جراء قصف استهدف شارع الجلاء، وذكرت مصادر محلية ان الطيران الحربي استهدف أيضا منزلًا في حي الشيخ رضوان شمالا.

وقامت طائرة مسيرة من نوع «كواد كابتر» بإطلاق النار على منازل المواطنين في حي الزيتون، وترافق ذلك مع تجدد القصف المدفعي على المناطق الشرقية للمدينة، حيث سقطت عدة قذائف مدفعية على محيط دوار أبو حبيب ومدرسة عين جالوت وحسن البنا في الحي، كما تعرضت أطراف الحي الشرقية لإطلاق نار من الآليات العسكرية.

واستهدفت قوات الاحتلال بغارة جوية محيط مسجد الاستجابة في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، وأبلغ مواطنون عن سماع دوي انفجارات ضخمة، ناجمة عن عمليات نسف نفذها جيش الاحتلال في المناطق الجنوبية من المدينة، وسط تحرك للآليات العسكرية في تلك المناطق القريبة من «محور نتساريم» من الجهة الشمالية.

في الموازاة، نفذت قوات الاحتلال عدة هجمات استهدفت المناطق الوسطى في القطاع، حيث سقط أربعة شهداء جراء قصف جوي استهدف منزل لعائلة «درويش» في مخيم المغازي.

استهدف الوسط والجنوب

وقصفت المدفعية الإسرائيلية الأطراف الشرقية للمخيم بالإضافة إلى استهدافات أخرى طالت الحدود الشمالية والشرقية لمخيم المغازي المجاور، وجاء ذلك في وقت قصفت فيه قوات الاحتلال بالمدفعية العديد من المناطق الواقعة شمال مخيم النصيرات، ومنها مناطق التوغل البري القريبة من «محور نتساريم» من الجهة الجنوبية، حيث سقطت القذائف على أحياء الدعوة والمفتي، كما تعرضت أطراف المخيم الغربية لإطلاق نار من الآليات العسكرية.

وكان جيش الاحتلال أنذر سكان بلوكات سكنية في مخيم البريج بالنزوح القسري، حيث واصلت بعض العوائل الخروج من تلك المناطق إلى مناطق أخرى وسط القطاع، رغم الاكتظاظ الكبير بسبب تزايد أعداد النازحين.

أما في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، فقد قامت قوات الاحتلال بتنفيذ قصف مدفعي، مع إطلاق نار، استهدف البلدات الشرقية، وطال بلدات خزاعة وعبسان والقرارة.

وسقط ثلاثة شهداء، جراء استهداف الاحتلال منطقة حي الزهور شرق مدينة رفح، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى ناصر الطبي في مدينة خان يونس.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلية عدة غارات على المناطق الشرقية والشمالية للمدينة، فيما قامت الآليات المتوغلة بعمليات هدم لمبان جديدة خلال تحركاتها في الأحياء الشرقية للمدينة.

وتعرضت أحياء تل السلطان والسعودي غربا لقصف مدفعي عنيف، كما واصل جيش الاحتلال استهداف منطقة المواصي غرب المدينة، والتي تأوي الكثير من النازحين.

جرائم حرب

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية من المجتمع الدولي والدول والمؤسسات والمنظمات الأممية والمحاكم الدولية، التعامل بمنتهى الجدية مع التحقيق الذي أجرته صحيفة «هآرتس» وتقريرها بشأن اعترافات لضباط وجنود إسرائيليين بإطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين في «محور نتساريم» ومحيطه، وقيامهم بتصوير الشهداء وترك جثامينهم على الأرض لتنهشها الكلاب وغيرها من الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية، بما في ذلك استخدام التجويع والتعطيش كأساليب في الحرب.

وقالت إن ذلك يؤكد أن «استهداف المدنيين متعمد ومباشرحيث يتسابق قناصة الاحتلال على ممارسته بشكل يومي في عموم قطاع غزة على مدى 440 يوما».

وأكدت الوزارة أن تحقيق «هآرتس» «أثبت مجدداً مصداقية قرارات المحكمة الجنائية الدولية والعدل الدولية بشأن نزع الحكومة الإسرائيلية صفة الإنسانية عن المدنيين الفلسطينيين وارتكاب مظاهر الإبادة الجماعية بشكل ممنهج ومدروس».

وطالبت بحراك دولي جدي وحقيقي وإعطاء الأولوية المطلقة للوقف الفوري لإطلاق النار و «حرب الإبادة» لحماية المدنيين الفلسطينيين، وتأمين كامل حقوقهم المدنية والإنسانية كما نص عليها القانون الدولي الإنساني.