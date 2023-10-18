سياسة | عربي | فلسطين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف قطاع غزة لليوم الثاني عشر على التوالي

منذ ساعة واحدة

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غزة: واصل طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي ومدفعيته، فجر اليوم الأربعاء، الغارات والقصف على عدة مواقع في قطاع غزة.

وأوضحت مصادر  أن سلسلة غارات نفذها طيران الاحتلال طالت حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة، والمحافظة الوسطى، ومدينتي رفح وخان يونس جنوب القطاع، وحي الشجاعية شرق مدينة غزة، والمناطق الشمالية للقطاع، خاصة جباليا، في ظل أنباء عن ارتقاء شهداء، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما قصفت مدفعية الاحتلال بعشرات القذائف، المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، في منطقة قريبة من المستشفى الأهلي المعمداني الذي نفذ فيه طيران الاحتلال مجزرة في وقت سابق أوقعت مئات الشهداء والجرحى.

وقصفت طائرات الاحتلال مخبزا وسط مخيم النصيرات شمال دير البلح، وسط قطاع غزة.

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