سياسة | دولي

جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع إبادته الجماعية في غزة ضمن حملة “عربات جدعون” 

16 - مايو - 2025

حجم الخط
1

القدس: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، توسيع إبادته الجماعية في قطاع غزة، وبدء شن ضربات واسعة ضمن ما سماها حملة “عربات جدعون”.

وقال جيش الاحتلال، في بيان: “خلال اليوم الأخير (الجمعة) بدأ الجيش شن ضربات واسعة، ونقل قوات للاستيلاء على مناطق داخل قطاع غزة، وذلك ضمن مراحل بداية حملة عربات جدعون”.

وزعم : “كما تم توسيع المعركة في قطاع غزة بهدف تحقيق كافة أهداف الحرب، بما فيها تحرير المختطفين وهزيمة حماس”، على حد تعبيره.

(وكالات)



كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول صحفي استقصائي:
    مايو 16, 2025 الساعة 11:55 م

    عمليات إبادة جماعية تنفذها اسرائيل في غزة بمساعدة و مباركة امريكا و بريطانيا و فرنسا و المانيا النازية

    رد

أخبار ذات صلة

برلين.. مظاهرة حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني بمشاركة يهود ألمان- (صور)
31 - مايو - 2025
ماكرون وستارمر وكارني: “لن نقف مكتوفي الأيدي” إزاء “الأفعال المشينة” لحكومة نتنياهو في غزة- (فيديو)
19 - مايو - 2025
جيش الاحتلال الإسرائيلي يستبدل قوات “لواء القدس 16” بجنود احتياط شمال غزة
15 - مايو - 2025
أيرلندا: توسيع إسرائيل هجماتها في غزة سيؤدي إلى معاناة أكبر
5 - مايو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية