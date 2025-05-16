جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع إبادته الجماعية في غزة ضمن حملة “عربات جدعون” 

القدس: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، توسيع إبادته الجماعية في قطاع غزة، وبدء شن ضربات واسعة ضمن ما سماها حملة “عربات جدعون”.

وقال جيش الاحتلال، في بيان: “خلال اليوم الأخير (الجمعة) بدأ الجيش شن ضربات واسعة، ونقل قوات للاستيلاء على مناطق داخل قطاع غزة، وذلك ضمن مراحل بداية حملة عربات جدعون”.

وزعم : “كما تم توسيع المعركة في قطاع غزة بهدف تحقيق كافة أهداف الحرب، بما فيها تحرير المختطفين وهزيمة حماس”، على حد تعبيره.

(وكالات)






