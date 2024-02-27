جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع عملياته في مدينة غزة

غزة- تل أبيب: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء توسيع عملياته في مدينة غزة، حيث اشتبكت القوات البرية مدعومة بالقوات الجوية مع وحدات لحركة حماس في حي الزيتون.
وزعم جيش الاحتلال أنه عثر حتى الآن على موقع تصنيع أسلحة ومخزن أسلحة ومواقع إطلاق صواريخ ومعدات عسكرية. وأفاد بيان بأن القوات البرية للاحتلال اشتبكت مع مجموعة من مقاتلي حركة (حماس) في مدخل أحد الأنفاق.
ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 29 ألفا و878 شهيدا و70 ألفا و215 مصابا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وقالت الوزارة ، في منشور أوردته على حسابها بموقع “فيسبوك” اليوم، إن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 96 شهيدا و 172 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية”.
(وكالات)
ورب العزة و الجبروت الحي الذي لا يموت إن الهزيمة النكراء بانتظار جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي لا يستأسد إلا على الأطفال والنساء في غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة والله ناصر المقاومة الفلسطينية الباسلة الشجاعة التي ستحرر فلسطين و تكسر خرافة دويلة العنكبوت التي ستسقط مثل ورقة التوت رغم أنف أمريكا والاتحاد الأوروبي العنصري البغيض المتغطرس الذي يكيل بمكيالين ومعهم عرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل 🇵🇸🤕☝️🚀🔥🚀🔥🚀🔥🚀