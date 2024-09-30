جيش الاحتلال الاسرائيلي يستأنف غاراته على عدة مناطق شرق لبنان وجنوبه

بيروت: استأنفت المدفعية والطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، قصفها وغاراتها على عدد من البلدات في جنوب لبنان وشرقه.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم سلسلة غارات استهدفت أطراف بلدة يونين في البقاع شرق لبنان، كما استهدفت بلدة شعت ومحيطها بأربع غارات، وشن غارتين على بلدة تمنين التحتا، وبلدتي بدنايل وشمسطار، ومحيط نبع عدوس، في البقاع شرق لبنان.

كما استهدفت إحدى غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي للمرة الأولى تلة على جانب طريق عيناتا- الأرز التي تصل ما بين البقاع ومحافظة شمال لبنان، بحسب ما أعلنت ” الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية.

كما تعرضت عصر اليوم أطراف بلدة طيرحرفا في جنوب لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية المنطقة الواقعة بين بلدتي ديرميماس وبرج الملوك في جنوب لبنان، واندلعت النيران في المكان.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي عصر اليوم، سلسلة غارات جوية استهدفت بلدات القصيبة، طيرحرفا، وكفررمان وسهل الميدنة في جنوب لبنان، بحسب” الوكالة الوطنية للإعلام”.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان بعد ظهر اليوم عن ” استشهاد أحد العسكريين نتيجة استهداف مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي دراجة نارية أثناء مرورها عند حاجز العمرة- الوزاني التابع للجيش اللبناني”.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم غارات على مدينة الهرمل ومحيطها في البقاع شرق لبنان.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي متقطع بعد ظهر اليوم سهل مرجعيون وقرية سردا في جنوب لبنان. وسقطت قذيفة مدفعية إسرائيلية قرب خزان المياه التابع لقرية سردا في جنوب لبنان. كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي سهل بلدة مرجعيون الجنوبية.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم على أطراف بلدة الجبين في جنوب لبنان. كما أغار على منزل في بلدة أم التوت المحاذية للخط الأزرق في جنوب لبنان، بحسب ” الوكالة الوطنية للإعلام”.

وتعرضت بعد ظهر اليوم بلدات زبقين وشمع وطير حرفا وشيحين والجبين وأطراف بلدة علما الشعب في جنوب لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي من عيار 155 ملم، وطاول القصف الابنية السكنية والحرجية وسط تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء القطاعين الغربي والأوسط في جنوب لبنان.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.

(وكالات)