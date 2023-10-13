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جيش الاحتلال: الطائرات الحربية أغارت على 750 هدفا خلال ساعات ليل الخميس- (صور وفيديوهات)

منذ 40 دقيقة

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غزة: قال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الجمعة إنه قصف 750 هدفا في شمال غزة خلال الليل، بما في ذلك ما قال إنها أنفاق تابعة لحماس ومجمعات ومواقع عسكرية ومنازل لقادة الحركة ومستودعات أسلحة.

وتابع الجيش “عشرات الطائرات الحربية شنت الغارات على أهداف في أنحاء القطاع ومن بينها 12 مبنى متعدد الطوابق حيث تم قصف المباني بتنسيق كامل بين الطائرات الحربية خلال دقيقة واحدة”.

وزعم الجيش أن هذه المباني “أقيمت داخلها بنية عسكرية لحماس”.

وقال وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت أمس الخميس “حان وقت الحرب”، في الوقت الذي تواصل فيه الطائرات الحربية الإسرائيلية قصف غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي الجمعة إنه “سيعمل بشكل كبير” في مدينة غزة في الأيام المقبلة ولن يتمكن المدنيون من العودة إلا بعد صدور بيان يسمح بذلك.

وفجر الجمعة، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن إسرائيل أبلغتهم بضرورة إخلاء شمال قطاع غزة خلال 24 ساعة.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن ذلك “ربما يشير إلى عملية برية إسرائيلية وشيكة داخل القطاع”.

ويخضع قطاع غزة، الذي يسكنه 2.3 مليون نسمة، لحصار شامل من جانب إسرائيل.

(وكالات)

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