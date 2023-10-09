جيش الاحتلال: تسلل عدد من المشتبه بهم إلى داخل الأراضي الإسرائيلية من لبنان- (فيديو)

القدس: قال الجيش الإسرائيلي إنه نشر قوات لمواجهة تسلل محتمل من لبنان اليوم الاثنين.

وقال الجيش في بيان “ورد تقرير عن تسلل عدد من المشتبه فيهم إلى داخل الأراضي الإسرائيلية من داخل الأراضي اللبنانية. تنتشر قوات من الجيش في المنطقة”.

في السياق، قال مراسل لقناة المنار التابعة لجماعة حزب الله اللبنانية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه تردد دوي قصف وإطلاق نار على الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل اليوم الاثنين.

اشتباكات عند الحدود اللبنانية بعد تسلل مسلحين الى داخل الاراضي المحتلة#طوفان_الأقصی #جنوب_لبنان pic.twitter.com/qQvQ9tmAnc — LebanonOn (@LebanonOnNews) October 9, 2023

(رويترز)