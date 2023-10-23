جيش الاحتلال: عدد الأسرى في غزة 222 والجنود القتلى 308 

القدس: قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إن عدد الأسرى الإسرائيليين في غزة بلغ 222، وإن عدد الجنود القتلى منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين أول بلغ 308.

وقال متحدث الجيش دانييل هاغاري في مؤتمر صحافي: “تم إبلاغ عائلات 222 مختطفا في قطاع غزة، هذا العدد ليس نهائيا”.

كما أعلن ارتفاع أعداد الجنود الإسرائيليين القتلى منذ بدء الحرب إلى 308.

وأضاف: “سنواصل العمل بكل السبل الممكنة لإعادة الأسرى إلى منازلهم بسلام، سواء أكانت عسكرية أو استخبارية وسياسية”

وتابع هاغاري: “هذا هو الهدف من هذه الحرب، إضافة إلى هدف إنهاء سلطة حماس وإنهاء قدرات حماس وسيتم تحقيق الأهداف”.

وذكر أنه “خلال الليل، نفذت قوات المدرعات والمشاة توغلا بهدف القضاء على الخلايا المسلحة التي يتم إعدادها للمرحلة المقبلة، وأيضاً لتحديد معلومات عن المفقودين والمختطفين”.

بالمقابل، قال هاغاري إن بأيدي الجيش الإسرائيلي “أكثر من ألف جثة وأسير جميعهم من حماس”، دون مزيد من التفاصيل.

من جهة ثانية، أشار إلى السماح بدخول 14 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة، لكنه بيّن أنه “تم التأكيد على عدم دخول الوقود إلى القطاع”.

وأردف: “الجاهزية العسكرية للجيش الإسرائيلي قائمة وتتعزز، حتى حينما نتحدث الآن، هناك طائرة تهاجم عشرات الأهداف التي يوجد فيها مسلحون، تحضيرا للمرحلة القادمة من الحرب”.

وفي وقت سابق الإثنين، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن تل أبيب قررت “تأخير الحرب البرية” في قطاع غزة بانتظار وصول قوات أمريكية إضافية إلى المنطقة.

(الأناضول)