جيش الاحتلال: نفذنا هجوما بريا مفاجئا غربي خان يونس

القدس: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، شنه هجوما بريا “مفاجئا” غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، سبقه قصف جوي “مكثف” ضرب عشرات الأهداف.

وفي بيان على حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، قال متحدث الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، إن “مركز النيران والقوات المناورة التابعة للفرقة 98، باشروا هجوما واسع النطاق على مستوى الفرقة في غرب خان يونس لتعميق الإنجاز العملياتي”.

وأوضح أن الهجوم “بدأ بطلعة جوية هجومية مكثفة أغارت في إطارها طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو على حوالي 50 هدفا خلال 6 دقائق بدعم من قوات المدفعية”.

وأضاف أدرعي أن الأهداف التي تمت مهاجمتها شملت “بنى تحتية تحت أرضية، ومبانٍ عسكرية، ومواقع إطلاق صواريخ مضادة للدروع، ومبانٍ مفخخة ونقاط تجمع لمخربين، شكلت تهديدًا للقوات في المنطقة”.

وأشار متحدث الجيش الإسرائيلي إلى أن “الهدف من الطلعة واسعة النطاق كان خلق ظروف مواتية للقوات البرية لتقوم في ختامها مجموعات القتال اللوائية بالهجوم المفاجئ ومداهمة المنطقة وتصفية المخربين حيث ستواصل القوات العمل فيها بقوة”، وفق البيان.

ولم تعلق حركة “حماس” حتى الساعة 8:00 (ت.غ) على ما ورد في بيان متحدث الجيش الإسرائيلي.

وفي سياق المعارك في خان يونس، أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، مقتل 3 عسكريين وإصابة 14 آخرين بينهم 5 بحالة خطيرة، جراء تفجير عبوات ناسفة في أحد المباني بمدينة خان يونس.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

(الأناضول)