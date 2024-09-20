جيش الاحتلال وحمام الدم!

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو سأحتل قطاع غزة إلى الأبد! إنه لا يبالي بنشوب حرب إقليمية أو بقتل المخطوفين فهو يجد إسرائيل على الخارطة صغيرة ولا بد من توسيعها!
هذا بينما يتلقى السجناء من الفلسطينيين معاملة وحشية في سجون الاحتلال، وسجين فلسطيني استطاع النجاة قال إنهم كانوا يحاولون خنقه بمياه المرحاض! وتقول السجينات الناجيات إنهن تلقين معاملة مهينة بذريعة تفتيشهن. هذا في الوقت الذي يزداد فيه تعاطف العالم مع أبناء غزة والفلسطينيين عامة. وأذكر على سبيل المثال التظاهرة الشعبية في نيويورك المطالبة بوقف تسليح إسرائيل بعد حرب الإبادة التي تخوضها وحملت التظاهرة (النيويوركية) علماً فلسطينياً.
لن يبتلع نتنياهو غزة بدون مقاومة من أهلها ومن العالم كله تقريباً.. ولن يبتلع نتنياهو فلسطين وسواها وحلمه بإسرائيل الكبرى لن يتحقق.
بنوك بيروت… سارقة؟
لم يعد أصحاب الودائع المالية في مصارف لبنان يتحملون (سرقة) نقودهم بعدما توقفت المصارف عن تسديد الذي سبق لهم أن أودعوه فيها.
إنها بنوك كان الناس يثقون بها ولكنهم اليوم يضرمون النار أمامها ويكتبون على بعض واجهاتها: حرامية (أي سارقون) والبنوك التي تمت حتى الآن الاحتجاجات أمامها (الاعتداءات) منها البنك اللبناني الفرنسي والبنك العربي وبنك الإمارات ولبنان، كما عمد بعض المتظاهرين إلى تكسير واجهات بعض المصارف. ولأنني من المودعين في أحد تلك المصارف أفهم جيداً شعور المتظاهرين وردة فعلهم على (سرقة) أموالهم.
ولكن هل يحل العنف (مشكلتنا) عن إعادة المال إلى الذين أودعوه فيها. أم إن المطلوب إعلان اسم المسؤول عن سرقة أموال الناس من هو، ثم استعادة الأموال منه ومعاقبته وهذا واجب الدولة. ذات يوم، كان لبنان يلقب بسويسرا الشرق أما اليوم فقد صار بلد الظلم والفقر بعدما انهارت أشياء كثيرة فيه منها العملة اللبنانية التي فقدت 98 بالمئة من قيمتها.
أذكر أننا حين كنت أعيش في دمشق نذهب إلى بيروت يوم الإجازة للغداء في أحد مطاعمها على شاطئ بحرها أمثال الغروت أو بيجون أو يدخن أهلنا (النارجيلة) في مقهى «دبيبو» الذي يطل على البحر أمام منظر بديع..
اليوم لم يعد الناس يريدون غير أن تعيد لهم المصارف البيروتية أموالهم فقد أودع فيها بعض العرب الكثير منها في البنوك (وأنا منهم) قولوا لنا من سرق أموال بنوك لبنان وهل تمكن معاقبته واستعادة الأموال وهذه مسؤولية الدولة ولكن أين دولة سويسرا الشرق (أعني لبنان اليوم).. كم ذلك محزناً للبنانيين وعشاق لبنان حتى ولو لم يكونوا قد أودعوا أموالهم في بنوكها التي تذكرنا بمثل دمشقي: حاميها حراميها!
المكابرة والشيخوخة
حينما يتقدم المرء في السن ويتجاوز عمره 80 سنة، يدرك أنه لم يعد كما كان في أيام الشباب. لكن البعض منهم يتظاهر بأنه لم يتبدل ويكذب على الناس وربما على نفسه!
ذكرني بالأمر صورة تلك السيدة البريطانية التي احتفلت بعيدها الثاني بعد المئة بالقفز بالمظلة من طائرة (والصورة في نظري لا تؤكد قدرة المرء على إهمال عمره القيام بكل شيء يرغب فيه) لأنني شاهدت في الصورة شاباً كانوا قد ربطوها إليه حين قفزا من الطائرة. وقبلها قام رجل عمره 85 عاماً بالقفز بالمظلة.
أياً كان ما يفعله بعض المسنين بعدم التخلي عما كانوا يفعلونه في شبابهم أجد في ذلك مكابرة لا مبرر لها وبوسعهم أن يرضوا بلعب أدوار المسنين ويستمتعون به كما تفعل الجدات والأجداد في العالم كله ولا أعرف متعة تشبه احتضان الجدة لحفيدها بدلاً من القفز من طائرة.
الاعتراف بالواقع أمر جميل، ويساهم في جعل حياة المسن غير استعراضية ولكن كل إنسان حر فيما يختاره لشيخوخته.
لماذا أمراء بريطانيا؟
لا أدري لماذا تهتم الصحافة الفرنسية إلى أبعد مدى بالعائلة الملكية البريطانية وحياتها الشخصية.
فقد صدرت مجلة «هنا باريس ـ ايسي باري» وعلى غلافها صورة الأمير ولي عهد الملك شارلز الثالث أي ملك بريطانيا الآتي وهو يدير ظهره لزوجته كيت (كاترين) ميدلتون بعدما أنجبت ثلاثة أولاد وبعد قصة حب طويلة بينهما ولكن الأميرة كيت كما تدعوها الصحافة البريطانية أصيبت بمرض السرطان، (أصيب به ملك بريطانيا شارلز الثالث أيضاً) والد ويليام ولي العهد وشقيق الأمير هاري. وأعلن غلاف المجلة الفرنسية أن الأمير وليم لن يطلقها الآن ولكنهما سيفترقان.
وفي الأسبوع ذاته، نشرت مجلة (كلوس) الفرنسية صورة الأمير هاري الذي خسر الكثير (وهو شقيق الأمير وليم) بسب حبه للأمريكية الممثلة غير الشهيرة ميغان ماركل والتي كسبت شهرة عالمية بعد هذا الزواج.
ومن أجلها تخلى هاري عن لقبه كأمير وغادر بريطانيا ليعيش معها في الولايات المتحدة الأمريكية وقاطعته أسرته بتهذيب إنكليزي بارد كما شقيقه ويليام ولي العهد ونشرت المجلة صورهما والأمير هاري يتجاهلها وهي تحاول أن تكلمه، وهي المرة الأولى التي تنشر فيها صورتهما دون (لحظة حب) ويبدو فيها الأمير هاري نائياً عن زوجته وولديهما. بل ويهملها متكبراً عليها. والسؤال هو: لماذا تهتم الصحافة الفرنسية بذلك بل وتنشر على غلافها صورهم وفي فرنسا الكثير مما يدعون إلى النشر على الغلاف؟ وهل يهتم الفرنسي بالحياة الخاصة لأميرين بريطانيين؟ لو كنت طبيبة نفسية لفسرت ذلك ولأجبت على هذا السؤال، وأترك الإجابة للقراء…
لو أن المقاومة لم تقم بهذا العمل البطولي في السابع من أكتوبر لما صدق حديث رسول الله صل الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي .. ولو أن كل مسلمي العالم اليوم بشجاعة خالد بن الوليد أو صلاح الدين الأيوبي أو صدام حسين لما صدق حديث رسول الله صل الله عليه وسلم: غثاء كغثاء السيل.. ولو أن الظلم والقهر وأمريكا وإسرائيل سيدومان لما صدق حديث رسول الله صل الله عليه وسلم: حتى ينطق الحجر والشجر. أمريكا ستسقط بشكل سريع ومفاجىء سنصاب بالذهول من سرعة سقوطها كذلك دولة الاحتلال والسابع من أكتوبر سيتكرر لكن بثورة إسلامية عالمية أسأل الله أن يكون انتهى زمن غثاء السيل وبدأا الحجر والشجر ينطقان.
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
شعوب ودول كثيرة معادية لأمريكا وإسرائيل. فيتنام ، الشيشان، افغانستان. الصين ،روسيا. كوريا الشمالية،تركيا، جنوب أفريقيا، دول عربية، دول في أفريقيا وجنوب أمريكا لما لا نشكل تحالف ضدها ونستخدم الفرمته والتكتيك لنصل لحلف متين خال من كل المثبطات. هذه الدول عندما تشهد
تحرك إسلامي عالمي ستدعمه وتسانده.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيش الاحتلال وحمام الدم. إسرائيل تفعل ما تريد تقتل تغتال تعتقل تفجر تبتلع الأرض فوق القانون تحدى العالم تهدد المنطقة بالكامل وصل بها الأمر استعمال أشياء محرمة دولية مثل انفجارات البيجر ب لبنان المنطقة العربية أصبحت مهددة ب انفجارات وليس انفجار كل هذا معروف عند اسيادها الذين يمولوها بكل الإمكانيات من سلاح ومال ومرتزقة. وكل هذا معروف عند الشعوب والحكومات العربية. ماذا نحن فاعلين كل من يؤمن بوجود الله لهذا الكون عليه الصبر الجميل ولكن المطلوب منا قبل الصبر الجميل حكومات وشعوب الاخذ ب الأسباب التي امرنا الله به هذه الأسباب اتحاد شعوب هذه المنطقة واتحاد حكومات هذه المنطقة للوقوف مع الشعب الفلسطيني شكلا وموضوعا مثل ما الغرب وأمريكا مع إسرائيل وسنري نتائج مذهله بإذن الله وهذا ما وعدنا الله به ونعم بالله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيش الاحتلال وحمام الدم. الجزء الخاص ب كبار السن انا مضطر أتكلم عن نفسي فقط عمري 82 عام طول عمري اهتم بطعام جيدا جدا في حياتي لم اشرب خمور ولا سجائر ولا قهوة ولا اعرف العالم بعد الساعة 10 مساء في الشتاء و 11 في الصيف وهذا من اجل صلاة العشاء أشرب كوب شاي فقط في الصباح الاستحمام في الصيف مرتين في الشتاء الاستحمام مرة كل صباح بماء ساخن وبعد ذألك ماء بارد في نفس الوقت وقبل ما أنساء القهوة تعلمتها من 5 أعوام فقط ومرة واحدة في اليوم والشاي أيضا مرة واحدة الجميع يخاف من ذاكرتي لم انساء أي شيء من عمر 5 سنوات الأمراض ضغط + البروستات + املاح + الجهاز التنفسي وده تولدت به. عملت تحليلات من 15 يوم وجميعها ممتازة ومن الممكن أقوم بإرسال التحليلات ولكن يوجد دوخة وهذا حسب كلام زوج بنتي دكتور جراح قلب الدوخة بسبب السن وأيضا كلام الدكاترة في البلد الذي أعيش فيه وتم نصيحتي من الجميع الذهاب إلى دكتور مخ وأعصاب وذهبت والحمد لله كله تمام. المهم بعد كل ما ذكرت المجهود بسيط جدا وطول اليوم جالس على كرسي للقراءة او كتابة قصة حياتي وكتبت حتى الان 570 صفحة مقاس جواب ولسه ويجب ان اعترف رغم كل هذا. السن له احكام ويجب الالتزام بحكم السن. والحمد لله. وشكرا
أخي محيي الدين لا أعرف إذا كان هناك بين التساء والرجال لكن لنا ثداقة مع إمرأة ألمانية بلغت من العمر ٨٥ عاماً ومازالت ماشاء الله بتشاط جيد وهي تدخن أكثر من عشرة سجائر في اليوم وتشرب القهوة بكثرة وطوال النهار ولكن لابد من القول أنها تأكل بهدوء وتمضغ جيداً ولا تأكل إلا القليل، وقد اجتازت في السنوات الأخيرة ثلاث عمليات في الأمعاء وأخرها (قطع جزء من الأمعاء) قبل عدة شهور! لكنها أخبرتني أن أمها وجدتها كانت ايضاً من المعمرات وعاشتا أكثو من التسعين من ااسنوات!
الصحافة الفرنسية لاتختلف عن نظيرتها البريطانية في متابعة وملاحقة أخبار العائلة المالكة ، خصوصا ان عمر العلاقة بين البلدين قديمة جداً ، وقد جربا الحكم الملكي .. الصحافة في اعلب مناطق العالم تبحث عن الشهرة والهوس وجذب القراء وحصاد أكبر عدد من القراء كمطالعة ومشاهدة ، والعائلة المالكة في بريطانيا مازالت تحتفظ ببريقها ورمزيتها حتى وان وجد تفاوت على مستوى البلدان الاوروبية ، وأعتقد لو ان نظام الحكم الحالي في فرنسا ملكي لكانت الصحافة الفرنسية في حالة مطاردة وملاحقة مستمرة خصوصا في بلد الفنون والاداب ، ويعرف بانه راعي الاتيكيت ومتعدد الاذواق .
تحياتي
نجم الدراجي – بغداد
صباح الخير لك أختي غادة السمان وللجميع. أسمحي لي سيدتي الكريمة أن أقول أني تذكرت شبيحة بشارون أسدوف الفاشي كنتنياهو ب “الأسد إلى الأبد” و”الأسد أو نحرق البلد”, وتذكرت حمزة الخطيب الذي مات في سجون وجسمه مليئ بحروق السجائر وتحدث أحد ضباط النظام بكلام بذئ عن أمه والأمهات السوريات.
كانت أمي رحمها الله عندما كان أحدنا الصبيان يقوم ب”مناوشة” واحدة من أخواتنا البنات, تردد المثل المعروف “قتّال أخواته كلب مراته” أي اللي بقاتل أخته ستخذله قواه أمام زوجته. وكان من عادتي أن أسمع كلامها ومازلت أحفظ الكثير منه والحمد لله.
لقد سالت أنهار الدماء في سوريا وبقي العالم يتفرج على البراميل المتفجرة والكيماوي كما يتفرج اليوم على جرائم نتنياهو والإحتلال الصهيوني الفاش, لكن اجارب التاريخ علمتنا أن الفاشية تقهرها حماقتها!
عصابة الفساد لم تترك شيئاً في سوريا لم تسرقه بل هي أيضاً ضالعة في سرقة البنوك اللبنانية. لو فعل السوريين شيء أمام البنوك يعلم الله ماسيحص له.
سيدتي وسائل الإعلام لها مختصين بعلم النفس يعملون معها, وهو فرع اختصاصي في علم النفس! وأتابغ مايهمني لتوسيع معرفتي وغالباً يحتاج المرء فترة طويلة من المتابعة ليفهم ويستطيع إدراك طرق الترويج التي تستخدمها. مع خالص محبتي وتحياتي للجميع.
تحية تقدير خاصة للشاعرة المبدعة جميلة راتب:
جميلة راتب:
سبتمبر 21, 2024 الساعة 4:35 ص
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وَصَهَائِنٌ يَتَوَجَّسُونَ مَخَافَةً / جِــــرْذَانَ أَقْبِيَةٍ تَلُـــوكُ رَغَــــامَاْ
مِثْلَ القِيَـانِ يُدَبِّرُونَ مَكَائِدًا / يَتَطَغَّمُونَ وَيَطْمَغُونَ طَغَامَاْ
فَتَرَى أَكَابرَهُمْ أَصَاغِرَ هَامِشٍ / وَكِلَابَ سُعْرٍ يَدْغَمُونَ دُغَامَاْ
حَتَّى الـ«نَّتَنْيَاهُو» حَقِيرٌ نَـاغِلٌ / فَـــأْرٌ تَقَمَّصَ نَـــــاحِلًا دُرْغَامَاْ
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بسم الله الرحمن الرحيم
جدوى التناسب عند حر عاقل
خلدتْ على مر الزمان وساما
فأر تقمص صورة الأسد ابتغى
نصرا فأسقط زيفه الأقزاما
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي أسامة كلّيَّة سوريا/ألمانيا في شيء مهم بالنسبة للإنسان كبير السن ان يعيش بدون اوجاع إذا كان في كل خطوة وجع وعملية اذن هنا مفيش صحة في شيخوخة انا على سبيل المثال عامل عملية المرارة من 37 عام في هذا الزمان كانت من العمليات الكبيرة نزلت مصر وعملتها اليوم المرارة من العمليات البسيطة جدا وانا في الجيش عملت عملية الفتاق ونفس العملية الفتاق عملتها 2016 في اليونان يعني بعد 53 سنه تم إعادة نفس العملية عملة عملية في العين المياه والحمد لله بنظارة كل شيء جيد اوجاع المرض لكبار السن شيء فظيع ويجب على جميع الشباب الحفاظ على هذا الكنز (الصحة) بالنسبة للأوروبيين هم معمرين جدا ولكن عندهم شيخوخة دار حوار مع دكتورة العائلة عن صحتي وطلبت مني استمر في الحفاظ على صحتي عندما قالت لي هذا الكلام ضحكت من قلبي وقلت لها انا 82 عام إلى اتحفظ اتحفظ مسكتني من يدي وادخلتني عنبر ولم اتحمل أصوات المرضاة وقالت لي هؤلاء اعمارهم كلهم اصغر منك. اخي أسامة حافظ على صحتك في شبابك تسعد في الشيخوخة.
تسلم والله يبارك فيك ويذعمك الصحة والعافية والعمر الطيب إن شاء الله. أحب القول المأثور الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لايراها إلا المرضى.