جيش الاحتلال يؤكد تسليم أسيرتين إسرائيليتين للصليب الأحمر في قطاع غزة- (فيديو)

القدس: أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس تسليم أسيرتين إسرائيليتين إلى الصليب الأحمر في قطاع غزة بعد تمديد الهدنة بين الدولة العبرية وحركة حماس ليوم واحد.
وقال جيش الاحتلال في بيان إن الاسيرتين “في طريقهما إلى الأراضي الإسرائيلية” مشيرا إلى أنه “من المتوقع خلال الساعات القليلة المقبلة تسليم المزيد من الأسرى الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر”.
(وكالات)
مشاهد جديدة لتسليم أسيرتين للصليب الأحمر من ميدان فلسطين وسط مدينة غزة وسط حضور كبير من المواطنين. #غزة pic.twitter.com/MpGweZv7EQ
— Yasser (@Yasser_Gaza) November 30, 2023
تحية لحماس تحية للجهاد تحية للكتائب تحية للقسام وتحية للسرايا و تحية لجنين والعرين ونابلس و بلاطة وعقبة جبر و حوارة و اريحا وعقبة جبر و طولكرم وطوباس وكل أسود فلسطين الذين سيكسرون خرافة دويلة العنكبوت التي ستسقط مثل ورقة التوت رغم أنف أمريكا والاتحاد الأوروبي العنصري البغيض المتغطرس الذي يكيل بمكيالين ومعهم عرب التطبيع والتنسيق يا رفيق 🇵🇸✌️🔥🕸️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥