سياسة | دولي

جيش الاحتلال يؤكد تسليم أسيرتين إسرائيليتين للصليب الأحمر في قطاع غزة- (فيديو)

30 - نوفمبر - 2023

حجم الخط
1

القدس: أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس تسليم أسيرتين إسرائيليتين إلى الصليب الأحمر في قطاع غزة بعد تمديد الهدنة بين الدولة العبرية وحركة حماس ليوم واحد.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن الاسيرتين “في طريقهما إلى الأراضي الإسرائيلية” مشيرا إلى أنه “من المتوقع خلال الساعات القليلة المقبلة تسليم المزيد من الأسرى الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر”.
(وكالات)

 

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 30, 2023 الساعة 4:24 م

    تحية لحماس تحية للجهاد تحية للكتائب تحية للقسام وتحية للسرايا و تحية لجنين والعرين ونابلس و بلاطة وعقبة جبر و حوارة و اريحا وعقبة جبر و طولكرم وطوباس وكل أسود فلسطين الذين سيكسرون خرافة دويلة العنكبوت التي ستسقط مثل ورقة التوت رغم أنف أمريكا والاتحاد الأوروبي العنصري البغيض المتغطرس الذي يكيل بمكيالين ومعهم عرب التطبيع والتنسيق يا رفيق 🇵🇸✌️🔥🕸️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

    رد

أخبار ذات صلة

السفير الأمريكي في إسرائيل: من الخطأ افتراض أن مفاوضات الهدنة في غزة قد فشلت- (فيديو)
7 - مارس - 2024
الولايات المتحدة تطالب حماس بقبول شروط وقف إطلاق النار- (فيديو)
4 - مارس - 2024
وفد من حماس يصل القاهرة.. والحركة تقول إنها جاهزة للاتفاق على هدنة خلال “24 إلى 48 ساعة”
3 - مارس - 2024
مسؤول أمريكي: موافقة إسرائيلية مبدئية على بنود هدنة في غزة
2 - مارس - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية