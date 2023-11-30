جيش الاحتلال يؤكد تسليم أسيرتين إسرائيليتين للصليب الأحمر في قطاع غزة- (فيديو)

القدس: أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس تسليم أسيرتين إسرائيليتين إلى الصليب الأحمر في قطاع غزة بعد تمديد الهدنة بين الدولة العبرية وحركة حماس ليوم واحد.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن الاسيرتين “في طريقهما إلى الأراضي الإسرائيلية” مشيرا إلى أنه “من المتوقع خلال الساعات القليلة المقبلة تسليم المزيد من الأسرى الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر”.

(وكالات)