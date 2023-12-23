جيش الاحتلال يؤكد مقتل 5 من ضباطه في المعارك مع المقاومة في غزة- (فيديو)

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، مقتل 5 ضباط في صفوفه، وإصابة ضباط وجنود آخرين خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان إن “بين الجنود القتلى ثلاثة برتبة رقيب، وواحد برتبة رائد، وواحد برتبة نقيب”، مضيفا أن “أعمار الضباط القتلى بين 20 و41 عاما”.

وأشار البيان إلى أن “4 من بين القتلى سقطوا خلال معارك جنوب قطاع غزة، فيما قتل الخامس خلال معارك شمال القطاع”، مؤكدا “إصابة 10 ضباط وجنود آخرين خلال الـ24 ساعة الأخيرة”.

وبذلك يرتفع عدد الضباط والجنود الإسرائيليين القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي إلى 476، بينهم 145 منذ بداية العملية البرية في قطاع غزة.

وكانت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس” أعلنت في وقت سابق السبت، في بيان مقتضب على تلغرام، أن عناصرها “تمكنوا من استهداف جنديين صهيونيين بقذيفة RPG في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، أدت إلى مقتلهم على الفور وتحولهم إلى أشلاء”.

كما ذكرت في بيان آخر أن عناصرها “تمكنوا من استدراج 5 جنود صهاينة من وحدة يهلوم، داخل أحد الأنفاق القسامية شرق خان يونس، وبمجرد دخولهم للنفق تم تفجيره والقضاء عليهم من نقطة صفر”.

#كتائب_القسام:

استدرجنا 5 جنود صهاينة من وحدة يهلوم إلى نفق شرق خانيونس وفجرناه بعد دخولهم وقضينا عليهم من نقطة صفر 🔻 pic.twitter.com/qhgIDEblCp — مخابرات القسام 🔻 (@OBAIDA710) December 23, 2023

وفي بيان ثالث قالت القسام إن عناصرها “تمكنوا من إيقاع 4 جيبات (عربات) لقيادة العدو، في كمين محكم في منطقة جحر الديك، وسط قطاع غزة”.

وأوضحت أن عناصرها “قاموا بتفجير حقل مركب من العبوات المضادة للأفراد والدروع بهم، ما أدى إلى سحق القوة ومقتل جميع أفرادها”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء السبت “20 ألفا و258 شهيدا و53 ألفا و688 جريحا معظمهم أطفال ونساء”، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(وكالات)