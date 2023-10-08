سياسة | عربي | فلسطين

جيش الاحتلال يبدأ إجلاء السكان من مستوطنات “غلاف غزة”

منذ ساعة واحدة

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تل أبيب: أعلن الجيش الإسرائيلي البدء في إجلاء سكان منطقة غلاف غزة، واستعادة السيطرة في معظم المواقع، متوقعا أياما صعبة.

وقال الجيش في بيان: “تمكنا من استعادة السيطرة على معظم المواقع التي تم اقتحامها”، وفق هيئة البث الرسمية.

وأضاف أن “القتال لا يزال مستمرا في مستوطنة بئيري حتى الآن”.

وتابع الجيش “بدأنا بإجلاء سكان غلاف غزة وأمامنا أيام صعبة”.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع حصيلة المصابين إلى 1864 إسرائيليا من بينهم 19 في حالة حرجة و326 في حالة خطيرة و359 متوسطة.

وفي وقت سابق، ارتفعت حصيلة الهجمات التي نفذتها فصائل فلسطينية على بلدات ومدن إسرائيلية، السبت، إلى 300 قتيل.

وفجر السبت، أعلنت “كتائب القسام” الجناح المسلح لحركة “حماس”، بدء عملية عسكرية باسم “طوفان الأقصى” من غزة، “بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو”.

وردا على ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي “إطلاق عملية السيوف الحديدية ضد حماس في قطاع غزة”.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، استشهاد 256 فلسطينيا بينهم 20 طفلا وإصابة 1788 آخرين بينهم 121 طفلا، جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ صباح السبت.

(الاناضول)

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