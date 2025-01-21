10 شهداء في عملية عسكرية واسعة بدأها الاحتلال في جنين.. وحماس تدعو “للنفير وإسناد المقاومين”- (فيديو)

جنين: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، بدء عملية عسكرية واسعة في جنين في الضفة الغربية المحتلة أوقعت 10 شهداء فلسطينيين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وغداة تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يتوقّع أن يقدّم دعما مطلقا لإسرائيل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية سمّاها “الجدار الحديدي”. وقال في بيان إن قواته باشرت مع الشاباك (جهاز الاستخبارات الداخلي) وحرس الحدود حملة عسكرية في جنين.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إن “العملية العسكرية واسعة وكبيرة من أجل استئصال الإرهاب في جنين”.

وتأتي العملية في اليوم الثالث من سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة 35 آخرين بجروح في العدوان الإسرائيلي.

وقال سكان في مخيم جنين إن الجيش الإسرائيلي دفع بأعداد كبيرة من قواته الى المدينة والمخيم الملاصق لها، وسط تحليق لطائرة “أباتشي” كانت “تطلق النار”.

ونشرت مقاطع فيديو من جنين على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر إصابة مدنيين بينما كانوا يسيرون في الطريق.

رصاص مكثف على مركبة مدنية.. اللحظات الأخيرة للشــــهيد أحمد نمر عبيدي، قبيل ارتقائه برصاص الاحتلال في جنين. pic.twitter.com/Oy9IkjTqrZ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 21, 2025

جيش الاحتلال يصيب شابا بالرصاص ويعرقل محاولة إسعافه من الطواقم الطبية في جنين. pic.twitter.com/HPESiOwEG1 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 21, 2025

القوات الإسرائيلية تواصل إطلاق النار على مدنيين فلسطينيين عشوائيا في جنين!🤬

pic.twitter.com/XIcpiY4avm — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) January 21, 2025

وكانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية شنّت في كانون الأول/ديسمبر حملة عسكرية في المخيم المعروف بأنه معقل لمجموعات مسلحة، بهدف ملاحقة من وصفتهم بـ”الخارجين عن القانون”. وكانت لا تزال جارية، ولو بتقطع.

وقال الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية أنور رجب الثلاثاء في بيان إن القوات الإسرائيلية “اقتحمت مدينة ومخيم جنين وأطلقت النار على المواطنين وقوى الأمن”، مشيرا الى إصابة عدد من أفراد قوى الأمن الفلسطيني بينهم إصابة خطيرة.

صباح اليوم.. مدرعة لأمن السلطة الفلسطينية تتوقف بجانب الطريق، وآليات الاحتلال تقتحم جنين. pic.twitter.com/8vaV64QtKR — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 21, 2025

ووصف محافظ مدينة جنين كمال أبو الرب عملية الجيش الإسرائيلي بـ”الاجتياح” لمدينة جنين والمخيم.

وتزامنت العملية مع إغلاقات للطرق في مختلف أنحاء الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الثلاثاء، استشهاد الشاب محمود إبراهيم جرادات (29 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية تعنك غرب جنين.

وأفادت الوزارة في بيان مقتضب، بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب جرادات، وأن الاحتلال احتجز جثمانه.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت في وقت سابق من مساء اليوم قرية تعنك وحاصرت منزلا فيها، وأطلقت الرصاص صوبه، واعتقلت الشاب جرادات منه بعد إصابته، وهو من مخيم جنين، حيث أعلن عن استشهاده متأثرا بجروحه.

وقال رئيس الهيئة الفلسطينية لمقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان “واضح أن هناك حملة إسرائيلية حكومية لدعم المستوطنين في الضفة الغربية، وذلك بعد أن هدأت الامور في غزة”.

ووصف المحلل والكاتب السياسي جهاد حرب ما يجري في جنين بأنه “رشوة” للوزير الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش واليمين المتطرف للبقاء في الحكومة، بعد اعتراضهما على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار الى احتمال “أن تطول العملية”.

وفي منتصف الشهر الجاري، استشهد 12 فلسطينيا في قصف جوي إسرائيلي استهدف مخيم جنين، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية حينها.

وكثّف الجيش الإسرائيلي هجماته على مناطق في الضفة الغربية بالتزامن مع بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

حماس تدعو “للنفير وإسناد المقاومين”

بدورها، دعت حركة حماس إلى “النفير العام وإسناد المقاومين” في التصدي للحملة العسكرية التي أطلقتها إسرائيل في مدينة جنين ومخيمها.

وقالت حماس في بيان: “ندعو جماهير شعبنا في الضفة الغربية وشبابها الثائر للنفير العام وتصعيد الاشتباك مع جيش الاحتلال في كافة نقاط التماس معه، والعمل على إرباكه وإفشال العدوان الصهيوني الواسع على مدينة جنين ومخيمها”.

ونعت الحركة “شهداء جنين الذين ارتقوا بنيران وقصف الاحتلال”، كما أشادت بـ “بسالة المقاومين وتصديهم واشتباكهم مع جنود الاحتلال واستهدافهم بالعبوات الناسفة”.

وفي بيانها اليوم، أكدت حماس أن “العملية العسكرية التي يشنها الاحتلال في جنين ستفشل كما فشلت كل عملياته العسكرية السابقة ضد أبناء شعبنا الصامد ومقاومته الباسلة، ولن تنكسر الإرادة الفلسطينية أمام غطرسة المحتل وجرائمه وانتهاكاته”.

وقالت: “ندعو جماهير شعبنا في الضفة الغربية وشبابها الثائر للنفير العام وتصعيد الاشتباك مع جيش الاحتلال في كافة نقاط التماس معه، والعمل على إرباكه وإفشال العدوان الصهيوني الواسع على مدينة جنين ومخيمها”.

وأضافت الحركة: “إن ما يثير الاستغراب سلوك أجهزة السلطة التي انسحبت من محيط مخيم جنين، بالتزامن مع بدء العملية العسكرية للاحتلال، بعد حصار دام أكثر من 48 يوما للمخيم، وتعطيلها للاتفاق مع المقاومين حتى اليوم، ورفضها كل النداءات الوطنية لوقف إجراءاتها الخطيرة بحق المناضلين والمقاومين”.

⬅️ شاهد..إصابة على الارض عقب اقتحام قوات خاصة لمخيم جنين. pic.twitter.com/hAa7HS0aLt — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 21, 2025

قصف جوي وقوة خاصة متخفية داخل المخيم، وقوة دعم برية تدخل المخيم. الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية برية كبيرة في جنين، وأجهزة السلطة تنسحب من المخيم. في هذه الأثناء، تدور اشتباكات عنيفة مع المقاومين الفلسطينيين. السلطة الفلسطينية جهزت المخيم للقوات الإسرائيلية خلال الأسابيع… pic.twitter.com/F2nNIkSPII — Tamer | تامر (@tamerqdh) January 21, 2025

طائرة “أباتشي” للاحتلال تطلق نيرانها على مخيم جنين والمدينة تزامنا مع عملية عسكرية عدوانية أعلن عنها الاحتلال. pic.twitter.com/7zN8PWTllc — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 21, 2025

لحظة قنص مدني فلسطيني أثناء عودته إلى منزله مع بداية العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين. 6 شهداء و35 إصابة خلال وقت قصير جدًا. ما إن ينتهي عدوان حتى يبدأ آخر، شعبي يُباد في كل مكان وبلا توقف . pic.twitter.com/uTaIJ9yJvR — Tamer | تامر (@tamerqdh) January 21, 2025

الشـ..ـهيد عبد الوهاب السعدي، قتـ.ـله الاحـ.ـتلال بدمٍ بارد في مدينة جنين. pic.twitter.com/cUwEyS3y5r — ق.ض (@Qadeyah1) January 21, 2025

(وكالات)