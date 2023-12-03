الاحتلال الإسرائيلي يوسع نطاق هجومه البري.. وقائد الجيش: نخوض قتالا ضاريا جنوبي القطاع- (فيديوهات)

تل أبيب- غزة: قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل هغارى مساء اليوم الأحد إن الجيش الإسرائيلي يوسع حاليا من نطاق هجومه البري ليشمل قطاع غزة بأكمله.

وتأتي هذه الخطوة بعد حوالي خمسة أسابيع من بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه البري في شمال القطاع .

وأضاف هغارى أن الجنود يتحركون ضد أهداف تابعة لحركة حماس الإسلامية.

وذكر شهود عيان في وقت سابق أن القوات البرية للاحتلال تقدمت في منطقة تقع شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال رئيس الأركان العامة الإسرائيلي هرتسي هليفي قبل ذلك بوقت قصير إن الجيش قاتل بقوة وبشكل كامل في شمال قطاع غزة ويفعل الشيء نفسه الآن في جنوب قطاع غزة دون أن يتحدث صراحة عن هجوم بري.

وتنتشر قوات برية للاحتلال في الشمال منذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر.

وبناء على تعليمات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فر مئات الآلاف من الفلسطينيين من شمال المنطقة الساحلية المحاصرة إلى الجنوب، حيث من المرجح الآن أن يشتد القتال على الأرض.

ووفقا لتقييمات الأمم المتحدة، نزح نحو 80% من أكثر من 2.2 مليون شخص من سكان قطاع غزة شديد التكدس، بسبب الحرب.

ووفقا لجيش الاحتلال، تنفذ إسرائيل ضربات جوية واسعة في الجنوب منذ نهاية وقف إطلاق النار أمس الأول الجمعة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخرا إن العملية البرية هي الطريقة الوحيدة لتدمير حماس.

وخلال الساعات الـ 24 الماضية، وتسببت هجمات الاحتلال بحياة أكثر من 700 شهيد، وفقا لمتحدث باسم حماس. ولم يتسن التحقق من البيان بشكل مستقل.

وذكر المتحدث أن العديد من الشهداء يرقدون تحت الأنقاض وإن عمال الإنقاذ يواجهون صعوبة كبيرة في الوصول إلى المصابين ونقلهم إلى المستشفى.

ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، استشهد إثر الهجمات الإسرائيلية 15 ألفا و523 شخصا وجرح 41 ألفا و316 آخرين، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن حماس.

وتوقعت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن “يقوم الجيش بتوسيع انتشار قواته في المنطقة وتكثيف العملية البرية”.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن “آليات إسرائيلية توغلت مساء الأحد، في خانيونس جنوب قطاع غزة، انطلاقا من المنطقة الشرقية الحدودية في منطقة القرارة شمال شرق خانيونس باتجاه شارع صلاح الدين”.

وأضافت: “آليات الاحتلال تتمركز قرب مفترق المطاحن وسط تغطية نارية كثيفة من الطائرات الحربية وإطلاق القذائف من الدبابات والمدافع، ومن طائرات الاستطلاع”.

وفي وقت سابق، الأحد، دعا الجيش الإسرائيلي سكان عدد من أحياء مدينة خانيونس إلى إخلاء منازلهم تمهيدا لقصفها.

تغطية صحفية: "فلسطيني من أنقاض منزله في خانيونس: كلنا مشروع شـ8ـادة ومرابطون". pic.twitter.com/wTL0ppfbIJ — القسطل الإخباري (@AlQastalps) December 3, 2023

(وكالات)