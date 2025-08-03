جيش الاحتلال يتحدث عن اعتراض طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن

تل أبيب: أعلنت تل أبيب، مساء الأحد، اعتراض طائرة مسيرة، أُطلقت من اليمن وتسببت في تفعيل صفارات الإنذار جنوبي إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان نشره على منصة إكس: “في أعقاب صفارات الإنذار، التي تم تفعيلها قبل وقت قصير بشأن اختراق طائرة مسيرة معادية في بني نتساريم، اعترض سلاح الجو طائرة مسيّرة أُطلقت من اليمن”.

ودوت صفارات الإنذار في مستوطنة “بني نتساريم” في المجلس الإقليمي أشكول بالنقب (جنوب)، قبل أن يعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض المسيرة، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

(الأناضول)