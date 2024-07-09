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جيش الاحتلال يترك آلية عسكرية دمرتها المقاومة في الشجاعية- (فيديو)

منذ 50 دقيقة

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غزة: خلّف جيش الاحتلال المتوغل في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، آلية عسكرية مدمرة بفعل المعارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية.
وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثاء، مقطع فيديو التقطه ناشط فلسطيني لبقايا ناقلة جند إسرائيلية محترقة في شارع بغداد وسط حي الشجاعية.
وقال فلسطينيون من الشجاعية إنه تم تدمير ناقلة الجند قبل أيام جراء استهدافها بقذيفة مضادة للدروع من عناصر المقاومة الفلسطينية.
ويشهد حي الشجاعية عملية عسكرية برية وتقدما للآليات الإسرائيلية منذ 28 يونيو/ حزيران المنصرم، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ عملية برية في الحي هي الثالثة من نوعها منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وخلال الساعات الماضية، تمكن بعض الفلسطينيين من الدخول إلى أطراف حي الشجاعية التي تراجعت منها الآليات العسكرية الإسرائيلية وانتشال عدد من الضحايا من الشوارع والمنازل المدمرة، وفق شهود عيان.
وشهد حي الشجاعية معارك ضارية بين فصائل المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية، حسب الشهود.

(الأناضول)

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