جيش الاحتلال يترك آلية عسكرية دمرتها المقاومة في الشجاعية- (فيديو)

غزة: خلّف جيش الاحتلال المتوغل في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، آلية عسكرية مدمرة بفعل المعارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثاء، مقطع فيديو التقطه ناشط فلسطيني لبقايا ناقلة جند إسرائيلية محترقة في شارع بغداد وسط حي الشجاعية.

وقال فلسطينيون من الشجاعية إنه تم تدمير ناقلة الجند قبل أيام جراء استهدافها بقذيفة مضادة للدروع من عناصر المقاومة الفلسطينية.

ويشهد حي الشجاعية عملية عسكرية برية وتقدما للآليات الإسرائيلية منذ 28 يونيو/ حزيران المنصرم، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ عملية برية في الحي هي الثالثة من نوعها منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

"سيّحوها تسييح الشباب".. بعد انسحاب جزئي لجنود الاحتلال، شبان يعثرون على ناقلة جند منصهرة بعدما استهدفتها المقاومة في حي الشجاعية بغزة. pic.twitter.com/KfFiE9LEhd — TRT عربي (@TRTArabi) July 8, 2024

وخلال الساعات الماضية، تمكن بعض الفلسطينيين من الدخول إلى أطراف حي الشجاعية التي تراجعت منها الآليات العسكرية الإسرائيلية وانتشال عدد من الضحايا من الشوارع والمنازل المدمرة، وفق شهود عيان.

وشهد حي الشجاعية معارك ضارية بين فصائل المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية، حسب الشهود.

في حي الشجاعية كما في #رفح ما زال العدو الصهيوني يترك آلياته المدمرة خلفه لتكون شاهدةً على ضراوة المقاومة وبأس رجال الله في أرضه، لتكشف لنا عن معارك يخوضها الرجال ويوقعون فيها جيش العدو بين قتيل وجريح.. الله ثبت على الحق مقاومتنا، وألهم رجالها وقادتها الصبر والسلوان. pic.twitter.com/C5enTifhZz — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) July 8, 2024

(الأناضول)