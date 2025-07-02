سياسة | عربي | فلسطين

جيش الاحتلال يتعمد الاصطدام بمركبات الفلسطينيين خلال اقتحامه وسط جنين

منذ ساعة واحدة

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“القدس العربي”: نشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، آلياتها وقواتها في شوارع مدينة جنين.

وقالت مصادر محلية لوكالة وفا إن قوات الاحتلال انتشرت في شارع أبو بكر وسط مركز المدينة التجاري، وتعمدت الاصطدام بمركبات المواطنين المصطفة على جوانب الشارع.

ولفتت المصادر إلى أن الاحتلال انتشر في شارع نابلس وحي المراح والحي الشرقي في المدينة، كما توزعت فرق المشاة على دوار الزايد، في وقت يواصل الاحتلال دفع تعزيزات عسكرية إلى مخيم جنين من حاجز الجلمة العسكري مصحوبة بصهاريج مياه.

ويواصل الاحتلال عدوانه على مدينة ومخيم جنين لليوم الـ163 على التوالي، فيما تواصل جرافات الاحتلال هدم منازل في المخيم ومحيطه، كما خلف العدوان المتواصل على المحافظة خلال ذات الفترة 40 شهيدا وأكثر من 200 جريح، إلى جانب نزوح 22 ألف مواطن من مخيم جنين ومحيطه، وعشرات حالات الاعتقال.

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