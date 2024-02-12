سياسة | عربي | فلسطين

جيش الاحتلال يتهم صحافيا في قناة الجزيرة بأنه قائد في كتائب القسام- (صور)

منذ ساعة واحدة

محمد وشاح، الصورة من حسابه على إنستغرام

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لندن- “القدس العربي”:

زعم جيش الاحتلال أن مراسل قناة “الجزيرة مباشر” في قطاع غزة، محمد وشاح، يعمل قائدا في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

وقال الجيش إنه عثر على وثائق وصور في القطاع تؤكد صحة هذه الاتهامات.

وأشار، المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي إنه “خلال نشاط لقواتنا قبل عدة أسابيع داخل أحد معسكرات حماس في شمال قطاع غزة، تم ضبط لابتوب يعود إلى المدعو محمد سمير محمد وشاح من مواليد 1986 من البريج، حيث يتضح من المستندات أنه قائد بارز في منظومة الصواريخ المضادة للدروع في الجناح العسكري لحماس”.

وأشار إلى أنه “في نهاية عام 2022، انتقل وشاح للعمل في مجال البحث والتطوير في القوة الجوية لحماس”، مضيفا: “التحقيق الاستخباري الذي أجري للحاسوب يكشف صورا تربط محمد وشاح بنشاطات داخل حماس”.

وكان الجيش الإسرائيلي اتهم في وقت سابق صحافيين آخرين من قناة “الجزيرة” استشهدا في غارة جوية إسرائيلية في رفح، بأنهما عضوان في حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وهما حمزة الدحدوح، نجل مراسل الجزيرة في غزة وائل الدحدوح، ومصطفى ثريا، محرر فيديو لوكالة “فرانس برس” والذي كان يعمل أيضا في القناة.

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  1. يقول محلل:
    فبراير 12, 2024 الساعة 8:54 ص

    تمهيد لإلقاء التهم على قناة الجزيرة و من ثم الضغط لغلقها..يجب على القناة أن تتحرك..فأفضل دفاع هو الهجوم…

    رد

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