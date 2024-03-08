جيش الاحتلال يجدد تنصله من المسؤولية عن “مجزرة الطحين”

القدس: جدد جيش الاحتلال، الجمعة، تنصله من المسؤولية عن “مجزرة الطحين” في مدينة غزة، والتي أودت بحياة أكثر من 118 فلسطينيا، وإصابة نحو 760 آخرين، كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية في شمال قطاع غزة نهاية فبراير/ شباط الماضي.

جاء ذلك وفق نتائج تحقيق أولي أجراه الجيش وعرضه على رئيس هيئة الأركان العامة، هرتسي هليفي، وأشار إلى تنفيذ قواته إطلاق نار لكن بداعي وجود عناصر مشتبه بها تشكل “تهديدا” باقترابها من قوات الجيش.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “قدم قائد القيادة الجنوبية، اللواء يارون فينكلمان، الثلاثاء إلى رئيس هيئة الأركان العامة، اللواء هرتسي هليفي، نتائج تحقيق القيادة فيما يتعلق بتسلسل الأحداث التي وقعت خلال العملية الإنسانية لإدخال قوافل الإمدادات إلى شمال قطاع غزة ليلة 29 فبراير”.

وزعم أن التحقيق يكشف “أن قوات الجيش الإسرائيلي لم تطلق النار على القافلة الإنسانية نفسها، بل على عدد من المشتبه بهم الذين اقتربوا من القوات القريبة والذين شكلوا تهديدا لهم”.

وأشار إلى أن التحقيق يظهر أيضا “أنه بينما كانت الشاحنات متجهة نحو مراكز التوزيع، نشأ حولها تجمع عنيف ضم حوالي 12 ألفا من سكان غزة، وقاموا بنهب المعدات التي كانت تنقلها”.

وأضاف زاعما: “في سياق عمليات السرقة، لوحظت حوادث نهب ألحقت أضرارا جسيمة بالمدنيين في المناطق المزدحمة، بينما رُصدت عمليات دهس”.

وتابع جيش الاحتلال: “بالإضافة إلى ذلك، اقترب العشرات من سكان غزة خلال تجمعهم إلى مسافة بضعة أمتار من قوات الجيش الإسرائيلي، وشكلوا بذلك تهديدا حقيقيا للقوة المتواجدة في تلك النقطة”.

وأردف: “في هذه المرحلة، نفذت القوات إطلاق نار دقيقا لصد عدد من المشتبه بهم، ومع استمرار اقتراب المشتبه بهم، أطلقت القوات النار للقضاء على التهديد”، بحسب البيان ذاته.

وفي وقت سابق، وجهت حماس والسلطة الفلسطينية والعديد من المؤسسات الدولية الاتهام إلى جيش الاحتلال بالمسؤولية عن المجزرة.

(الأناضول)