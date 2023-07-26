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استشهاد شاب خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم العين في نابلس- (فيديوهات)

منذ ساعة واحدة

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نابلس: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد شاب متأثراً بإصابته الخطيرة برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس، ظهر اليوم الأربعاء.

وأوضحت الوزارة أن الشهيد هو محمد عبد الحكيم نعيم ندى (23 عاما)، وكانت إصابته برصاصة مباشرة في الصدر.

وكانت قوات الاحتلال، اقتحمت اليوم مخيم العين بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.
وقال شهود عيان، إن قوات عسكرية إسرائيلية خاصة اقتحمت مخيم العين، بعشرات الآليات العسكرية، وسُمعت أصوات إطلاق نار وتفجيرات.

وبيّن الشهود أن القوات الإسرائيلية حاصرت منزلا في المخيم، وسط تبادل لإطلاق النار.
كما دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية للمخيم، بحسب الشهود.

(الأناضول)

 

 

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