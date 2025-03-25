جيش الاحتلال يختطف طواقم الإسعاف… ومقررة أممية: إسرائيل تتمتع بحصانة والعرب لم يفعلوا شيئاً

غزة ـ الضفة – «القدس العربي» ووكالات: لم يعد الموت وحده هو ما يهدد سكان قطاع غزة، بعد عودة إسرائيل لاستئناف حرب الإبادة، وارتكاب المجازر الدموية، بل أصبح انتظار الموت أو الإصابة، وأصوات الصواريخ، لها التأثير ذاته على الفلسطينيين الذين عادوا يعانون من النزوح، والقتل، والتدمير.

وخوفا من الغارات التي تشتد يوما بعد يوم، توقف سكان عن الذهاب إلى المساجد لأداء صلاتي العشاء والتراويح، وباتت الحركة ليلا وتحديدا بعد أذان المغرب، مقتصرة فقط على ذوي الحاجة الملحة.

ويقول محمد برغوث، الذي يقطن في مدينة خان يونس، لـ “القدس العربي”، إن حجم الخوف والرعب من الغارات الجوية، وعدم القدرة على التنبؤ بما سيحدث، يجعله كباقي السكان يعيش الرعب والخوف على مدار الساعة.

وذكرت عائلة الشابة هيا مرتجي، أنها لم تتحمل ما حصل في أولى الغارات التي عادت بها قوات الاحتلال للحرب على غزة، فتوقف قلبها من شدة القصف حول منزلها، وقد جرى إدخالها إلى غرفة العناية المكثفة.

ويأتي ذلك فيما وصل الوضع الإنساني في قطاع غزة إلى مستويات خطيرة، حسب ما تؤكده منظمات إغاثة أممية وعالمية، في غياب أي مبادرات سياسية جدية لدفع حكومة بنيامين نتنياهو للعودة إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار.

ونقلت شبكة “الجزيرة” مساء أمس عن مصادر طبية أن 37 فلسطينيا استشهدوا منذ فجر الثلاثاء وحتى وقت كتابة هذه السطور، فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة أمس عن وصول 62 شهيدًا، و296 إصابة إلى مستشفياتها، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي استمرار نزوح أهالي مناطق شمال غزة من دون وجهة محددة، بعد تهديد الاحتلال لهم، بينما ارتكب الاحتلال جريمة حرب جديدة بتعرضه للطواقم الطبية والإسعافية، فأقدم على اختطاف 15 فردا من الإسعاف والدفاع المدني في رفح جنوب القطاع.

كذلك ذكرت وكالة فرانس برس أن مئات الفلسطينيين تظاهروا مساء في بلدة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة للمطالبة بوقف الحرب.

ويقول إعلام إسرائيلي إنه لا توجد حاليا أي مقترحات جديدة ولا مفاوضات بشأن غزة، وإن الجيش الإسرائيلي يستعد للمرحلة التالية من عمليته في القطاع الفلسطيني.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن وزير الجيش يسرائيل كاتس ورئيس أركان الاحتلال إيال زامير قوله إن الجيش سيواصل القتال بقوة لتحقيق “جميع أهداف الحرب”.

وقالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، لشبكة “الجزيرة” إن إسرائيل تتمتع بحصانة وإن الدول العربية لم تفعل شيئا.

ورأت أن العرب عليهم ضغوط أمريكية لذا لا يستطيعون التحرك، وقالت إنه “على العالم العربي التحرك لوقف الإبادة الجماعية في غزة”.

وفي إسرائيل اتسع الخلاف بين الحكومة من جهة، والمعارضة التي تحتج على إقالة رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار. وقد رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلغاء تجميد قرار حكومته إقالة بار.

ويمتد الخلاف الإسرائيلي الداخلي إلى تبعات قرار حكومة اليمين الإسرائيلية باستئناف الحرب.

وعبّر الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ أمس الثلاثاء عن صدمته من أن قضية الرهائن المحتجزين في قطاع غزة لم تعد أولوية قصوى في إسرائيل.

وفي موازاة حربها على الفلسطينيين في غزة، تشن دولة الاحتلال حربا على الفلسطينيين في الضفة والقدس المحتلتين.

واستشهد فلسطينيان الثلاثاء في الضفة الغربية بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، أحدهما اغتالته قوة خاصة إسرائيلية، وهو أسير محرر، في مدينة قلقيلية وذلك خلال اشتباك مسلح.

كذلك استشهد مساء الثلاثاء، مواطن (41 عاما) من بلدة العيزرية، عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليه قرب العيزرية شرق مدينة القدس.

وتعليقا على ما يجري في غزة والضفة، قال رئيس “لجنة مناهضة هدم المنازل في إسرائيل”، عالم الأنثروبولوجيا الإسرائيلي جيف هالبر، لوكالة الأناضول، إن تل أبيب التي تواصل الإبادة الجماعية في غزة، تعمل الآن على تصديرها إلى الضفة الغربية. وأكد أن ما يحدث يتجاوز حسابات الأمن، ويتعلق باستمرار الحكومة اليمينية المتطرفة في الحكم بأي ثمن.