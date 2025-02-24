جيش الاحتلال يخرق التهدئة ويحرق منازل في رفح

غزة- “القدس العربي”:

استمرت هجمات جيش الاحتلال ضد العديد من مناطق قطاع غزة، رغم استمرار سريان قرار وقف إطلاق النار.

وفي خرق جديد للاتفاق، هاجمت قوات الاحتلال مدينة رفح، وتحديد مناطق وسط المدينة القريبة من “محور فيلادلفيا”، الذي لا تزال تحتله إسرائيل، ما أدى إلى نشوب حرائق في عدة منازل ومحال تجارية.

وذكرت مصادر محلية أن النيران اشتعلت بمبانٍ سكنية، إثر إطلاق نار من دبابات ومسيرات إسرائيلية، على مناطق تقع قرب ميدان العودة وسط رفح.

كذلك أطلقت قوات الاحتلال النار على عدة مناطق في المدينة قريبة من محور فيلادلفيا، وطالت الاستهدافات المناطق القريبة من أحياء السعودي وتل السلطان.

وفي هجوم آخر، أطلقت قوات الاحتلال النار بشكل مكثف تجاه منازل المواطنين في حي الفراحين الواقع في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس.

كما قامت عدة آليات الاحتلال بالتوغل بشكل محدود، بمحاذاة السياج الأمني شرقي بلدة الفخاري جنوب شرقي خان يونس.

وطالت الاستهدافات أيضا التي نفذتها الآليات العسكرية الإسرائيلية المنتشرة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، مناطق تقع شرقي مدينة غزة وتحديدا على أطراف حي الزيتون، وبلدة بيت حانون أقصى شمال القطاع.

وتحول هذه الهجمات دون قدرة السكان على الوصول إلى منازلهم وأراضيهم الزراعية الواقعة على مقربة من الاستهدافات، خشية من تعرض حياتهم للخطر.

وكان شاب استشهد مساء الأحد، جراء استهدافه بنيران قوات الاحتلال، خلال تواجده في أرضه الزراعية، الواقعة في منطقة الشعف شرق مدينة غزة.