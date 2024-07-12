جيش الاحتلال يخلف عددا كبيرا من الضحايا ودمارا واسعا ويواصل الغارات الدامية على القطاع

غزة – “القدس العربي”:

لا يزال حجم المأساة يتكشف في حي الشجاعية وأحياء تل الهوا والصبرة والرمال، بعد انسحاب قوات الاحتلال من تلك المناطق، حيث تتواصل عمليات البحث عن الجثث، التي قتل جيش الاحتلال أصحابها بشكل معتمد خلال فترة التوغل، ومنع طواقم الإسعاف من انقاذها، في وقت يتواصل فيه الهجوم البري على مناطق واسعة من القطاع.

انتشال عشرات الجثامين

وتمكنت طواقم الإسعاف والإنقاذ من انتشال 60 شهيدا من حي تل الهوا ومنطقتي الرمال الجنوبي والصناعة في مدينة غزة، بعد انسحاب جزئي لقوات الاحتلال، وذلك حتى ساعات ظهر الجمعة.

وتفاجأ السكان في تلك المناطق الذين قرروا العودة لتفقد منازلهم بحجم الدمار الكبير في المكان، وبالجثث التي تملأ الشوارع منذ اليوم الأول للتوغل.

وأكدت بلدية مدينة غزة، أن الاحتلال تعمد استهداف المرافق الحيوية والبنى التحتية في المدينة، لجعلها غير قابلة للحياة، موضحةً أن الاحتلال استهداف خزانات المياه والاشجار والمساجد والمدارس وكل المرافق الحيوية.

والجدير ذكره أن جيش الاحتلال تعمد خلال هذا التوغل، تدمير ونسف أحياء سكنية وابراج، كما تعمد كعادته حرق عشرات المنازل.

وشوهدت عمليات التدمير الواسعة في محيط منطقة الصناعة وخلف مربع الجامعات، وكذلك في قلب حي الرمال وتحديدا في منطقة الجندي المجهول، كما طال الدمار منطقة السرايا التي جرف ونسف الاحتلال الكثير من مبانيها.

ورغم الانسحاب الجزئي من مناطق غرب وجنوب مدينة غزة، إلا أن قوات الاحتلال واصلت هجماتها العنيفة، وأطلق الطيران المروحي النار صوب حي تل الهوا جنوب غرب المدينة، كما قصفت مدفعية الاحتلال حي الصبرة وتل الهوا ومنطقة الصناعة، وذكرت مصادر محلية أن قذائف المدفعية سقطت على حي الرمال أيضا.

وسجل خلال الساعات الـ 24 الماضية، العديد من الغارات التي أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا.

ونفذت قوات الاحتلال غارات جوية على المناطق الجنوبية الغربية لمدينة غزة، كما طالت الغارات وسط المدينة والمناطق الغربية التي تعرضت أيضا لإطلاق نار كثيف وقصف من الزوارق الحربية.

كما أكد شهود عيان أن جنود الاحتلال من وحدات القناصة، يتمركزون فوق العديد من المباني المرتفعة، ويستهدفون بشكل مركز مواطنين يمرون من شوارع احياء قريبة من مكان القناصة.

كذلك تواصلت عملية البحث عن جثث الضحايا الذين سقطوا خلال العملية البرية على حي الشجاعية، والتي استمرت أسبوعين كاملين، وانتهت أول أمس، مخلفة دمارا كبيرا.

كما خلف التوغل تدميرا طال أكثر من 85% من مباني ومنشآت الحي، وكان بينها مراكز صحية.

هجمات الوسط والجنوب

وفي وسط قطاع غزة، صعدت قوات الاحتلال من هجومها المدفعي على المناطق الشمالية لمخيم النصيرات، واستهدفت مناطق تقع في محيط محطة توليد الكهرباء، وكذلك المناطق الغربية للمخيم.

وشهدت أيضا مناطق أخرى شرق المناطق الواقعة وسط القطاع عمليات قصف مدفعي عنيف، أحدثت حالة من الخوف والهلع في صفوف السكان.

وشابه الحال الأوضاع في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث تعرضت المناطق الشرقية من المدينة لقصف مدفعي، كما تعرضت لعدة غارات نفذتها الطائرات الحربية.

وحسب تقارير محلية، فإن عمليات القصف المدفعي لعبسان وخزاعة، طالت مناطق قريبة من سكن المواطنين الذين عادوا للسكن إلى تلك المناطق قبل أيام، بعد أن أجبروا على النزوح القسري منها، بسبب تهديدات لجيش الاحتلال.

وفي مدينة رفح، استمرت العملية العسكرية البرية، واستشهد مواطنان في قصف لطائرات الاحتلال المسيّرة على حي تل السلطان.

كما واصلت قوات الاحتلال عمليات الاستهداف الموسع لحي البرازيل الواقع على الحدود الفاصلة عن مصر.

كما طالت غارات جوية عنيفة أحياء تل السلطان والسعودي غربي المدينة، وحسب مصادر محلية فإن جيش الاحتلال أطلق النار على تلك الاحياء من الرشاشات الثقيلة.

كذلك لم تسلم المناطق الشرقية للمدينة من الاستهدافات، وشوهد دخان القصف يتصاعد من عدة أماكن هناك.

أوضاع صعبة

ولا تزال أوضاع النازحين في كافة مناطق القطاع، علاوة عن السكان الذين لم ينزحوا، في ظل افتقارهم لكل مقومات الحياة، ونقص الطعام والدواء، بسبب الحصار المطبق الذي تفرضه سلطات الاحتلال على وقع اشتداد الحرب.

وكان برنامج الأغذية العالمي، قال إن نصف مليون شخص بقطاع غزة “يواجهون مستويات كارثية من الجوع”، مؤكدا أن العائلات الفلسطينية في غزة لا تحصل بأغلب الأحيان على الحصص الغذائية الكاملة وبشكل مستمر.

هجمات المقاومة

وفي السياق، تواصلت عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال، وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن استهداف دبابتين من نوع “ميركفاه” بقذيفتي “تاندوم” في حي تل الهوا جنوبي مدينة غزة.

كذلك أعلنت عن استهداف قوة إسرائيلية بقذيفة “TBG” وإيقاعهم بين قتيل وجريح قرب مفترق الصناعة، وأعلنت أيضا عن إطلاق قذائف هاون تجاه قوات الاحتلال المتواجدة في “محور نتساريم”.

وأعلنت أيضا سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن قصف جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة غزة بقذائف الهاون.