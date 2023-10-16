جيش الاحتلال يخلي 28 مستوطنة على الحدود مع لبنان

تل أبيب: بعد تنفيذ حزب الله عدة هجمات من جنوب لبنان، أصدرت إسرائيل أوامرها بإخلاء مستوطنات على مسافة تصل إلى كيلومترين من منطقة الحدود.

وقال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الاثنين، إن القرار يشمل 28 مستوطنة على الحدود الشمالية. وسوف يتم نقل السكان إلى أماكن آمنة على نفقة الدولة، وسوف يتم إيواؤهم في دور ضيافة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن بالفعل عن منطقة محظورة لمسافة أربعة كيلومترات في المنطقة الحدودية أمس الأحد.

يشار إلى أنه منذ عملية طوفان الأقصى التي نفذتها كتائب القسام في قطاع غزة، تزايدت وتيرة حوادث إطلاق النار على الحدود الجنوبية للبنان خلال الأيام الأخيرة، مما يثير مخاوف بشأن تصاعد الصراع الإقليمي بصورة أكبر.

(د ب أ)