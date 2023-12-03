جيش الاحتلال يدعو لإخلاء أحياء في خانيونس جنوب قطاع غزة- (تغريدة)

خان يونس: دعا الجيش الإسرائيلي، الأحد، سكان عدد من أحياء مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة إلى إخلاء منازلهم تمهيدا لقصفها.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الجيش للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، نشره على حسابه بمنصة “إكس”.

أدرعي دعا سكان خانيونس من أحياء المحطة، والكتيبة، وحمد، والسطر، وبني سهيلا ومعن، إلى إخلاء منازلهم “حفاظا على سلامتهم”.

وحث سكان هذه الأحياء على بـ “الانتقال إلى مآوي النازحين المعروفة في أحياء الفخاري والشابورة والزهور وتل السلطان”.

ونشر أدرعي خارطة لما أسماها “مناطق الإخلاء”، قّسم بموجبها قطاع غزة إلى “بلوكات” تمهيدا لمرحلة جديدة من الحرب، حدد من خلالها الأماكن التي سيستهدفها بما يسمح للسكان بمغادرتها مسبقا، بحسب ادّعائه.

وفي 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، انتهت هدنة إنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ومنذ انتهاء الهدنة هاجم الجيش الإسرائيلي ما يزيد على 400 هدف في جميع أنحاء غزة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بحسب بيان له السبت؛ ما أسفر عن استشهاد قرابة 200 فلسطيني ليرتفع عدد الشهداء حتى ساعات ظهر السبت إلى 15207، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 40650، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وخلال جولة ما قبل الهدنة، تكررت رسائل للجيش، وخاصة على لسان أدرعي، دعت سكان شمال القطاع إلى التوجه جنوب القطاع، لكنه استهدف النازحين في المناطق الجنوبية وعلى طرقات قال إنها “آمنة”، وارتكب “مجازر موثقة” بحق مدنيين قوبلت باستنكار أممي.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على غزة، خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

فيما قتلت حركة “حماس” 1200 إسرائيلي وأصابت 5431 وأسرت نحو 239 بادلت العشرات منهم خلال الهدنة مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها أكثر من 7 آلاف فلسطيني بينهم أطفا ونساء.

(الأناضول)