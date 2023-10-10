جيش الاحتلال يدعي استعادة السيطرة على غلاف غزة ويدعو الفلسطينيين للهرب إلى مصر

القدس المحتلة: زعم كبير المتحدثين باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء، إن إسرائيل استعادت السيطرة على السياج الحدودي مع قطاع غزة الذي اخترقه مسلحون من حركة حماس ونفذوا توغلا واسعا مطلع الأسبوع، وإنها تعمل على زرع ألغام في الأجزاء التي سقط فيها السياج.

وفي تصريحات بثتها إذاعة الجيش الإسرائيلي، قال دانيال هاجاري إنه لم تحدث عمليات تسلل جديدة من غزة منذ الإثنين. وفي رد على ما يبدو على شائعات بأن مسلحين استخدموا الأنفاق الموجودة عبر الحدود، قال إنه لم يتم التوصل لما يثبت ذلك.

وفي تطور خطير، دعا جيش الاحتلال الفلسطينيين الفارين من ضرباته الجوية على قطاع غزة بالتوجه إلى مصر.

وقال اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيشت كبير المتحدثين العسكريين للإعلام الأجنبي، في مؤتمر صحافي: “أعلم أن معبر رفح لا يزال مفتوحا… وأنصح أي شخص يمكنه الخروج بالقيام بذلك”.

(رويترز)