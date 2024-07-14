جيش الاحتلال يدعي اغتيال قائد لواء خان يونس في كتائب “القسام”- (فيديو)

غزة: ادعى جيش الاحتلال الإسرائيل، الأحد، اغتيال رافع سلامة، قائد لواء خان يونس في كتائب “القسام” الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، في هجوم نفذته الطائرات الحربية في قطاع غزة، السبت.

وقال جيش الاحتلال في بيان عبر منصة إكس: “هاجمت طائرات حربية أمس (السبت) وقضت بناء على معلومات استخبارية لهيئة الاستخبارات والشاباك على المدعو رافع سلامة، قائد لواء خان يونس في منظمة حماس”.

وأضاف أن سلامة، من أبرز المقربين لمحمد الضيف، قائد الجناح العسكري لحماس، ومن مخططي ومنفذي هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتابع: انضم سلامة إلى حماس مطلع التسعينات، وعُين قائدًا لكتيبة خان يونس-القرارة، تحت قيادة المدعو محمد السنوار (شقيق يحيى السنوار)، ولعب دورًا مركزيًا في عملية اختطاف الجندي غلعاد شاليط.

وادعى أن “سلامة، قاد عمليات الإسناد الحرب وخطط الدفاع الحمساوية في عملية الجرف الصامد، وكان مسؤولًا عن كل خطط الأنفاق في منطقة خان يونس”.

وأوضح جيش الاحتلال في بيانه: “في 2016 استلم قيادة لواء خان يونس في حماس خلفا ليحيى السنوار، وأشرف على النفقيْن الهجومييْن اللذيْن تم إحباطهما في خان يونس خلال عملية حارس الأسوار عام 2021”.

وذكر أنه خلال تلك العملية تم القضاء على 18 مقاتلا فلسطينيا حاولوا التسلل إلى داخل إسرائيل.

واتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي، سلامة، بأنه قاد مقاتلي حماس في لواء خان يونس، وكان مسؤولًا عن كل عمليات إطلاق القذائف الصاروخية التي تم تنفيذها من منطقة خان يونس باتجاه إسرائيل.

وزعم أن عملية ما ادعى أنه “القضاء على سلامة” تعتبر “ضربة قوية لقدرات وعمل حماس العسكرية”.

⭕️الجيش الإسرائيلي يؤكد في بيان رسمي مقتل قائد لواء خان يونس في حركة "حماس" رافع سلامة في الغارة على منطقة المواصي في خان يونس أمس، دون التطرق إلى مصير قائد "القسام"، محمد الضيف. 🟠وقصف الجيش الإسرائيلي أمس منطقة المواصي (https://t.co/GL2CG8JaT5)التي تصنف كـ"منطقة آمنة" في… pic.twitter.com/JS0pJfTNEh — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) July 14, 2024

(الأناضول)