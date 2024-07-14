جيش الاحتلال يدعي اغتيال قائد لواء خان يونس في كتائب “القسام”- (فيديو)

غزة: ادعى جيش الاحتلال الإسرائيل، الأحد، اغتيال رافع سلامة، قائد لواء خان يونس في كتائب “القسام” الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، في هجوم نفذته الطائرات الحربية في قطاع غزة، السبت.
وقال جيش الاحتلال في بيان عبر منصة إكس: “هاجمت طائرات حربية أمس (السبت) وقضت بناء على معلومات استخبارية لهيئة الاستخبارات والشاباك على المدعو رافع سلامة، قائد لواء خان يونس في منظمة حماس”.
وأضاف أن سلامة، من أبرز المقربين لمحمد الضيف، قائد الجناح العسكري لحماس، ومن مخططي ومنفذي هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتابع: انضم سلامة إلى حماس مطلع التسعينات، وعُين قائدًا لكتيبة خان يونس-القرارة، تحت قيادة المدعو محمد السنوار (شقيق يحيى السنوار)، ولعب دورًا مركزيًا في عملية اختطاف الجندي غلعاد شاليط.
وادعى أن “سلامة، قاد عمليات الإسناد الحرب وخطط الدفاع الحمساوية في عملية الجرف الصامد، وكان مسؤولًا عن كل خطط الأنفاق في منطقة خان يونس”.
وأوضح جيش الاحتلال في بيانه: “في 2016 استلم قيادة لواء خان يونس في حماس خلفا ليحيى السنوار، وأشرف على النفقيْن الهجومييْن اللذيْن تم إحباطهما في خان يونس خلال عملية حارس الأسوار عام 2021”.
وذكر أنه خلال تلك العملية تم القضاء على 18 مقاتلا فلسطينيا حاولوا التسلل إلى داخل إسرائيل.
واتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي، سلامة، بأنه قاد مقاتلي حماس في لواء خان يونس، وكان مسؤولًا عن كل عمليات إطلاق القذائف الصاروخية التي تم تنفيذها من منطقة خان يونس باتجاه إسرائيل.
وزعم أن عملية ما ادعى أنه “القضاء على سلامة” تعتبر “ضربة قوية لقدرات وعمل حماس العسكرية”.
⭕️الجيش الإسرائيلي يؤكد في بيان رسمي مقتل قائد لواء خان يونس في حركة "حماس" رافع سلامة في الغارة على منطقة المواصي في خان يونس أمس، دون التطرق إلى مصير قائد "القسام"، محمد الضيف.
🟠وقصف الجيش الإسرائيلي أمس منطقة المواصي (https://t.co/GL2CG8JaT5)التي تصنف كـ"منطقة آمنة" في… pic.twitter.com/JS0pJfTNEh
— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) July 14, 2024
(الأناضول)
إذا صح ذلك فهذا شيء خطير جدا.
هذه تسريبات من الداءرة المغلقة الضيقة.
على اشاوس القسام التحري بسرعة عن مصدر المعلومات حيث يوهمنا العدو انها بمجهود وكالاته واستخباراته المختلفة التي ثبت فشلها وفي هذا كذب مفضوح.
إذا صح تسريب معلومات من عملاء وحواسيس فيجب أخذ الاحتياطات وعمل اللازم بسرعة.
سلم الله رموز المقاومة ووقاهم كيد العدو وجواسيسه أينما كانوا.
ورب العزة و الجبروت الحي الذي لا يموت إن النصر حليف المقاومة الفلسطينية الباسلة الشجاعة التي ستحرر فلسطين و تكسر خرافة دويلة العنكبوت التي ستسقط مثل ورقة التوت رغم أنف أمريكا والاتحاد الأوروبي العنصري البغيض المتغطرس الذي يكيل بمكيالين ومعهم عرب التطبيع والتنسيق ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🔥
أين هي معالم النصر؟؟ ارى انكم تستخدمون العاطفة.كلنا نتمنى انتصار المقاومة لكن ماهو موجود على الواقع يشير إلى العكس…ان الاحباط المتولد عن تشويه الواقع وقعه السلبي كبير جدا
إلى صقر قريش: ما هي هذه التسريبات التي تتكلم عليها وتشكك في الدائرة المغلقة لحماس نصرها الله وسدد خطاها
للمرة الألف أصر على انتصار المقاومة وان بداية تفكيك بيت العنكبوت قد حصل وقد تم ذكر ألف سبب بذلك في ألف تعليق سابق وأود ان أشير إلى امرين فقط:
الأول ان حروب اسراءيل منذ نشاة الكيان كانت تخاض على أراضي العرب، وعلى العكس الحرب الحالية بداءت بعقر دار العدو وفي عز وقلب كيانه وهذا لم يحدث من كبر. هل هذه السابقة بحد ذاتها انتصارا ام هزيمة؟
لا انكر ان التضحيات جسام وفوق ما يتخيل البشر، ونحن الذين ندافع عن المقاومة ونوءكد النصر، لسنا من المريخ بل جزءا من هذه التضحيات التي كانت ستحصل sooner or later عندما يتخذ قرار ازالة العدو فهذا ليس بموضوع هين حيث هذا موضوع الكون كل الكون وتحرير فلسطين ليس شمة هوا او عرض أزياء او مهرجان غنائي تهتز فيه الأرداف. ازالة اسراءيل ومسحها من الوجود سيتطلب تدمير كل فلسطين في النهاية وربما استعمال نووي حيث سيكون ما يجري الان في غزة من مجازر وماسي لا يذكر بما سيحدث عند ازالة هذا الكيان نهائياً حيث ستكون هنالك قيامة صغرى في العالم . This is my own vision فاقول لمن هو ليس جاهز لهذا الاحتمال ان يضعه في رأسه من الان.
يمكن للمرء ان ينظر إلى نصف الكباية الفارغ ويحلل بقدر ما يستطيع ويقتنع بما يريد فهو حر. ويمكن لمن يرى الأمور على حقيقتها ان ينظر إلى نصف الكبابة الأحمر المملوء بالدم الزكي النقي وان يقول نحن على طريق النصر المبين.
من لا يستطيع ان يرى الأمور الان سيراها على حقيقتها لاحقا عندما تضع الحرب أوزارها يوما ما وينقشع الغبار.
الشيء الآخر وهو حقيقة واقعة ان اسراءيل وامريكا وبريطانيا وظفت جميع ما تملك من وساءل عسكرية وتكنولوجية وهي الأكثر فتكا والأشد تطورا من اجل راس شخص واحد فقط ومنذ تسعة شهور، واعتبروا ذلك عنوانا لنصرهم وهزبمة لمقاومتنا، ولقد دوخهم هذا الشخص ولم يستطيعوا الوصول اليه حتى يومنا هذا ولم يستطيعوا اليه سبيلا فماذا يدعى هاذا يا هاذا؟ اهو نصر ام هزيمة؟