سياسة | عربي | فلسطين

جيش الاحتلال يدعي اغتيال مساعد كبير لقائد القسام في غزة

منذ 47 دقيقة

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تل أبيب: ذكر الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء أنه قتل القيادي في حركة حماس محمود إبراهيم حسن أبو حصيرة، وهو مساعد كبير لقائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في غارة على قطاع غزة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن أبو حصيرة قتل في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) قبل بضعة أيام، حسب صحيفة جيروزاليم بوست اليوم الأربعاء.

وأشار الجيش إلى أنه في السنوات الأخيرة وخلال الحرب، عمل أبو حصيرة مساعدا لعز الدين حداد، قائد لواء غزة داخل حماس، وساعد في الاستعدادات لهجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول.

(د ب أ)

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