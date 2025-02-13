جيش الاحتلال يدعي تهريب أموال إلى “حزب الله” عبر مطار بيروت

بيروت: ادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، “استغلال” فيلق القدس الإيراني وحزب الله اللبناني مطار بيروت الدولي لتهريب أموال لصالح الحزب، وهدد باستخدام “جميع الوسائل الموجودة” لمنع ذلك.

وقال أدرعي في منشور على منصة إكس، مساء الأربعاء، إن فيلق القدس وحزب الله “استغلا” مطار بيروت الدولي على مدار الأسابيع الماضية، “في محاولة لتهريب أموال مخصصة لتسلح حزب الله بهدف تنفيذ اعتداءات ضد دولة إسرائيل”.

وزعم أن تهريب الأموال يتم عبر “رحلات جوية مدنية”.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي على تواصل مع آلية المراقبة لوقف إطلاق النار، و”ينقل معلومات بشكل متواصل عن أعمال النقل”.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي “لن يسمح بتسلح حزب الله”، مهددا باستخدام “جميع الوسائل الموجودة لديه لفرض تطبيق تفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار”.

مزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي تأتي رغم أن الطائرات القادمة من العراق وإيران تخضع لإجراءات تفتيش دقيقة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية عن مصادر أمنية في مطار بيروت الدولي.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أنهى اتفاق لوقف إطلاق النار قصفا متبادلا بين جيش الاحتلال الإسرائيلي و”حزب الله” بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 4 آلاف و104 شهداء و16 ألفا و890 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر الماضي.

(الأناضول)