سياسة | عربي

جيش الاحتلال يدعي تهريب أموال إلى “حزب الله” عبر مطار بيروت

13 - فبراير - 2025

مطار بيروت الدولي

حجم الخط
2

بيروت: ادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، “استغلال” فيلق القدس الإيراني وحزب الله اللبناني مطار بيروت الدولي لتهريب أموال لصالح الحزب، وهدد باستخدام “جميع الوسائل الموجودة” لمنع ذلك.

وقال أدرعي في منشور على منصة إكس، مساء الأربعاء، إن فيلق القدس وحزب الله “استغلا” مطار بيروت الدولي على مدار الأسابيع الماضية، “في محاولة لتهريب أموال مخصصة لتسلح حزب الله بهدف تنفيذ اعتداءات ضد دولة إسرائيل”.

وزعم أن تهريب الأموال يتم عبر “رحلات جوية مدنية”.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي على تواصل مع آلية المراقبة لوقف إطلاق النار، و”ينقل معلومات بشكل متواصل عن أعمال النقل”.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي “لن يسمح بتسلح حزب الله”، مهددا باستخدام “جميع الوسائل الموجودة لديه لفرض تطبيق تفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار”.

مزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي تأتي رغم أن الطائرات القادمة من العراق وإيران تخضع لإجراءات تفتيش دقيقة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية عن مصادر أمنية في مطار بيروت الدولي.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أنهى اتفاق لوقف إطلاق النار قصفا متبادلا بين جيش الاحتلال الإسرائيلي و”حزب الله” بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 4 آلاف و104 شهداء و16 ألفا و890 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر الماضي.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 13, 2025 الساعة 11:15 ص

    ههه، الغاية تبرر الوسيلة يا عصابة تل أبيب يا حبيب الخبث و المكر والدهاء ليس حكرا على عصابة الحلف الصهيو صليبي يا حبيبي ✌️🇵🇸😎☝️🔥🐒🚀

    رد
  2. يقول ابو علي:
    فبراير 13, 2025 الساعة 12:10 م

    افيخاي درعي ،، و من قال لك أن إسرائيل تسمى دولة ،، ليس لكم مصير الا مزبلة التاريخ و سوف تعود انت عبدا تباع و تشترى بأبخس الأثمان

    رد

أخبار ذات صلة

نعيم قاسم في ذكرى تحرير الجنوب اللبناني: لا يهددنا أحد وأمامنا خياران النصر أو الشهادة
منذ 23 ساعة
آخر الجولات الانتخابية في الجنوب.. والرئيس اللبناني يدلي بصوته للمرة الأولى
24 - مايو - 2025
سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف عدة مناطق في جنوب وشرق لبنان- (صور وفيديو)
22 - مايو - 2025
بريطانيا توجه تهمة الإرهاب لعضو في فرقة راب أيرلندية بسبب راية تدعم “حزب الله”
21 - مايو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية