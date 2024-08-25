جيش الاحتلال يدعي عدم تضرر أي من قواعده بقصف “حزب الله” 

القدس: ادعى جيش الاحتلال، الأحد، أن أياً من قواعده العسكرية في البلاد لم تتضرر جراء قصف “حزب الله”.

ونقلت إذاعة الجيش عن مسؤول عسكري لم تسمه قوله: “لم تتعرض أي قاعدة عسكرية في إسرائيل للضرر جراء قصف حزب الله”.

وأضاف: “تشير التقديرات إلى أن حزب الله خطط لإطلاق مئات الصواريخ، معظمها على شمال البلاد”.

وفجر الأحد، أعلن “حزب الله” اللبناني، إطلاق 320 صاروخا تجاه مواقع عسكرية إسرائيلية ضمن المرحلة الأولى من رده على اغتيال قائده فؤاد شكر، أواخر يوليو/ تموز الماضي.

في سياق متصل، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي إزالة كل القيود التي فرضتها على تجمعات الإسرائيليين في منطقة غوش دان (تل أبيب الكبرى) وصولا إلى بلدات خط المواجهة قرب الحدود اللبنانية.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن قيادة الجبهة الداخلية كانت قد فرضت قيودا من غوش دان إلى الشمال، تقضي بالذهاب إلى العمل وتنفيذ الأنشطة التعليمية فقط في حالة وجود ملاجئ ومناطق محمية.

وأضافت: “بعد خمس ساعات تمت إزالة هذه القيود، وبقيت سارية المفعول فقط في بلدات خط النزاع والجولان” السوري المحتل.

وتابعت: “في الوقت نفسه، انتهت أيضا اضطرابات نظام تحديد المواقع (GPS) التي بدأت هذا الصباح في وسط البلاد”.

وعادة ما توسع إسرائيل التشويش على نظام تحديد المواقع، عندما تتوقع التعرض لهجمات جوية، وفق القناة (14) الإسرائيلية.

(الأناضول)