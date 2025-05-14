جيش الاحتلال يدعي قتل قائد في “حزب الله” بهجوم جوي جنوبي لبنان

إسطنبول: ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، القضاء على قائد في “حزب الله” بمنطقة “قعقعية الجسر” جنوبي لبنان.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أن طائراته هاجمت المنطقة وقضت على قائد مجمع قبريخا في “حزب الله”، دون الكشف عن اسم المستهدف.

وتواصل إسرائيل هجماتها اليومية في جنوب لبنان على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ نهاية العام الماضي.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن شخصا استشهد في غارة بالبلدة، فيما لم تحدد هويته على الفور، ولم يصدر أي تعليق من “حزب الله”.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن الطائرة المسيرة استهدفت مركبة قرب قعقعية الجسر، في حين سقطت طائرة مسيرة إسرائيلية في بلدة شبعا نتيجة عطل فني دون وقوع إصابات بشرية.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ارتكبت إسرائيل ما لا يقل عن 2777 خرقا له، ما خلّف 200 قتيل و491 جريحا على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية.

وفيما يواصل الجيش اللبناني انتشاره في الجنوب تنفيذا للاتفاق، تنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/ شباط الماضي، خلافا للاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في لبنان وفلسطين وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

(الأناضول)