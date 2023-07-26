جيش الاحتلال يربط طائرة مسيرة بحبل ويثير سخرية اللبنانيين- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

أثار جيش الاحتلال الإسرائيلي سخرية واسعة بين اللبنانيين على مواقع التواصل، بعدما ربط طائرة مسيرة بحبل خشية إسقاطها على الحدود مع لبنان.

ونشر مراسل قناة “المنار” التابعة لحزب الله، علي شعيب، مقطع فيديو للمسيرة إسرائيلية على حسابه في تويتر، وعلّق عليه بالقول: “لما تطلّع مسيّرة داخل أجواء الأراضي المحتلة وعم ترعاها بالحبل وخيفان تنسحب منك.. (من) مستعمرة المطلة”.

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي من الفيديو، حيث علق أحدهم قائلا: “طيارة ورق وخيطان هيدي”، وأضاف آخر: “ما تكون طيارة ورق”.