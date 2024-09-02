جيش الاحتلال يرتكب العديد من المجازر في غزة ويصعد الغارات الجوية والقصف المدفعي

غزة – “القدس العربي”:

ارتكبت قوات الاحتلال العديد من المجازر الدامية، طالت العديد من مناطق قطاع غزة، وكان من ضمنها استهداف سيارات مدنية وعمارات سكنية، في الوقت الذي واصلت فيه عمليات نسف المباني السكنية في مناطق شرق غزة وغرب مدينة رفح.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتكاب قوات الاحتلال ثلاث مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 48 شهيدا، و70 مصابا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت أنه بذلك ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 40,786، إضافة إلى 94,224 مصابا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

تصعيد كبير في غزة

واستمر تصعيد القصف الإسرائيلي على مدينة غزة، خاصة المناطق الجنوبية الشرقية من المدينة، والتي تشهد توغلا على أطرافها.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا يعود لعائلة “حمادة” يقع في شارع الجلاء، وأعلنت فرق الدفاع المدني أن الطيران الإسرائيلي قصف كذلك منزلا يعود لعائلة “ساق الله” في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وشنت طائرة حربية غارة على محيط مدرسة عين جالوت بحي الزيتون.

وترافقت هذه الاستهدافات بالطائرات الحربية، مع استمرار الهجوم العنيف على حي الزيتون، وأطراف حيي الصبرة وتل الهوا جنوب مدينة غزة.

وترافق ذلك مع تحليق مكثف للطائرات الحربية والطيران الاستطلاعي بكثافة، وسط خشية السكان من توسع العملية البرية.

وقصفت قوات الاحتلال كذلك العديد من الأماكن الأخرى على أطراف حي الصبرة، كما قامت قوات جيش الاحتلال بحرق العديد من منازل المواطنين في محيط الكلية الجامعية، حيث تصاعدت من هناك ألسنة الدخان.

واستمر القصف المدفعي على بلدات شمال القطاع، حيث تعرضت أطراف بلدة جباليا الشرقية للقصف، وسقطت هناك العديد من القذائف، وهو أمر تكرر مع بلدة بيت حانون المجاورة.

وأطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي الشمالي لقطاع غزة، النار من رشاشات ثقيلة صوب بلدة بيت لاهيا.

استهداف منازل

وفي وسط القطاع، نفذت قوات الاحتلال العديد من الهجمات الدامية، تركز الكثير منها على المناطق الشمالية لمخيم النصيرات، والشرقية لمخيم البريج، وعلى المنطقة المجاورة للطريق الأمني الذي أقامه الاحتلال ويفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه.

وترافق ذلك مع إطلاق آليات الاحتلال العسكرية، النار بشكل كثيف وعشوائي على مناطق عديدة.

وأصابت قذيفة مدفعية بناية سكنية لعائلة أبو جبة على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة.

وشهدت مناطق أخرى في مخيم البريج عمليات قصف مدفعي، حيث طالت الهجمات المناطق الحدودية الشرقية للمخيم، وكذلك “بلوك 12″، وهو أحد الأحياء الموجودة في المخيم والذي تكتظ بالسكان.

هجمات على خان يونس ورفح

وفي السياق، استمرت هجمات جيش الاحتلال على مدينة خان يونس وبلداتها الشرقية، رغم انسحابها البري من تلك المناطق قبل أيام قليلة.

واستهدفت المدفعية الإسرائيلية العديد من الاحياء الواقعة شرق خان يونس، حيث سمع دوي الانفجارات على مدار ساعات اليوم.

كما قامت طائرات الاحتلال الحربية بشن غارة استهدفت فيها بلدة عبسان الكبيرة.

وترافق ذلك مع استمرار الهجوم البري الواسع على مدينة رفح، والذي يقترب من انهاء شهره الرابع، حيث قامت قوات الاحتلال بعمليات نسف جديدة طالت مباني تقع غرب المدينة، وتحديدا في حيي تل السلطان والسعودي، حيث سمع دوي انفجارات عالية ومتتالية من تلك المناطق.

وشنت الطائرات الحربية العديد من الغارات على مناطق شرق المدينة، وقصفت المدفعية عدة أحياء هناك أيضا، إلى جانب استهدافها مناطق أخرى في الوسط.