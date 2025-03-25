جيش الاحتلال يرتكب مجازر أكثر دموية ويقصف المنازل وخيام النازحين في مناطق العمليات الإنسانية

غزة – “القدس العربي”:

ارتفعت وتيرة الهجمات الإسرائيلية الدامية على قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث شنت قوات الاحتلال سلسلة هجمات جوية ومدفعية عنيفة، واستهدفت مناطق العمليات الإنسانية بقصف خيام النازحين، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا بينهم أطفال، في الوقت الذي واصلت فيه توسيع التوغل البري في العديد من مناطق شمال وجنوب القطاع.

توسيع الهجوم البري

وأعلنت وزارة الصحة عن وصول 62 شهيدًا، و296 إصابة إلى مستشفياتها، خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الشهداء والإصابات منذ استئناف الحرب يوم 18 مارس الماضي إلى 792 شهيدًا، و1663 إصابة.

وقالت إن حصيلة العدوان منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتفعت إلى 50,144 شهيدًا، و113,704 إصابة، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وميدانيا، وعلى وقع عمليات النزوح القسري لسكن شمال قطاع غزة، وتحديدا من بلدات بيت لاهيا وبيت حانون وجباليا، شنت قوات الاحتلال العديد من الهجمات، لإجبار السكان على ترك أماكنهم من هناك، والتوجه إلى مناطق أخرى في مدينة غزة.

حصيلة العدوان منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتفعت إلى 50,144 شهيدًا، و113,704 إصابة، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات

وبشكل كبير زاد عدد نازحي مناطق شمال قطاع غزة الذين وصلوا إلى مدينة غزة، حيث شهدت الشوارع الرابطة بين بلدات الشمال والمدينة حركة كبيرة للسكان الذين خرجوا وهم يحملون القليل من أمتعتهم، فارين من كتل النار التي تلقيها عليها الطائرات والدبابات الإسرائيلية، ما أدى إلى تكدس أعداد كبيرة من النازحين في “مراكز الإيواء”، التي تفتقر لكل مقومات الحياة، في الوقت الذي يستمر فيه أزمة الغذاء في القطاع، جراء استمرار فرض إسرائيل حصارا محكما على السكان.

استهداف المنازل

وفي مدينة غزة التي طلب جيش الاحتلال من سكان الشمال النزوح إليها، شنت الطيران الحربي عدة هجمات طالت عدة منازل، وأدت إلى سقوط العديد من الشهداء.

وأعلنت وسائل إعلام محلية، أن القيادي الوطني والأسير المحرر جبر عمار، استشهد متأثراً بإصابته إثر قصف إسرائيلي على قطاع غزة، وهذا القيادي الشهيد هو أسير محرر أمضى 14 عاماً في سجون الاحتلال وتحرر في صفقة التبادل في العام 1983، وكان يعد من كوادر المقاومة ضد الاحتلال في غزة بعد 1967، ويعد من مؤسسي الحركة الإسلامية في السجون، وقد ️عاد إلى غزة قبل مدة قصيرة من هذه الحرب، بعد إبعاد استمر 30 عاماً إلى السودان.

وطال القصف المدفعي أيضا مناطق أخرى حدودية تقع شرق المدينة، ومنها أطراف حي الزيتون، في وقت استمرت فيه قوات الاحتلال التي قطعت “محور نتساريم” من جهة شارع صلاح الدين في إطلاق النار المتقطع من رشاشات ثقيلة.

وقال شهود عيان يقطنون وسط مدينة غزة لـ “القدس العربي”، إنه طوال ساعات الليل سمعوا أصوات انفجارات هزت المدينة، ناجمة عن غارات استهدفت مناطق في شمالي القطاع، وأكد أحد الشهود أن حالة الخوف والترقب تسيطر على جميع السكان، في ظل تصعيد الهجمات الحربية الإسرائيلية.

في الموازاة استمرت الهجمات العنيفة على وسط قطاع غزة.

وتواجه طواقم الإسعاف والإنقاذ صعوبات كبيرة في انتشال الضحايا من تحت ركام المنازل المدمرة، بسبب قلة الإمكانيات التي تملكها، ورفض الاحتلال السابق إدخال المعدات اللازمة لتسهيل عملهم، وقد سجل منذ عودة الحرب، استمرار تلك الطواقم لساعات عديدة وهي تبحث عن الضحايا.

وترافقت هذه الهجمات، مع استمرار قصف الاحتلال المدفعي للمناطق الواقعة شرق مخيم البريج وشمال مخيم النصيرات بالمدفعية، وبالرصاص الثقيل، كما قامت قوات الاحتلال بإطلاق النار من آلياتها المدرعة على المناطق الشرقية لمدينة دير البلح.

قصف خيام النزوح

أما في مدينة خان يونس، فقد تعمدت قوات الاحتلال اقتراف العديد من المجازر بحق النازحين الذين يقيمون في الخيام غربي المدينة.

وكما أوقات الحرب السابقة، ازدحمت ثلاجات الموتى بأعداد الضحايا الكبير، وشهدت ساحة مشفى ناصر غرب مدينة خان يونس، أداء صلوات الجنازة على الشهداء، ومن ثم جرى حمل الجثامين إلى مقابر المدينة، في مشهد مأساوي وحزين.

في الموازاة استمرت مأساة سكان مدينة رفح، التي يحاصر الاحتلال المناطق الغربية منها، وتحديدا حيي تل السلطان والسعودي، بعد أن أجبرت غالبية العائلات على النزوح القسري طوال الأيام الثلاثة الماضية مشيا على الأقدام، وبعد المرور من ممرات حددها جيش الاحتلال، تخللها إعدام عدد كبير من النازحين خلال رحلة التوجه القسري إلى مناطق مواصي خان يونس.

واشتد القصف المدفعي عل المناطق الغربية للمدينة، في وقت واصلت فيه آليات الاحتلال انتشارها في تلك المناطق.

وفي هذا الوقت ازدادت أوضاع المحاصرين غربي المدينة خطورة، مع استمرار الهجمات الإسرائيلية، ومنع وصول أي مساعدات طبية أو غذائية أو مياه إليهم، في الوقت الذي تمنع فيه قوات الاحتلال وصول أي طواقم إغاثة إليهم.