جيش الاحتلال يرصد إطلاق 4 صواريخ من غزة تجاه مستوطنات محاذية للقطاع

غزة: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، إطلاق 4 صواريخ من جنوب قطاع غزة تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن جيش الاحتلال الإسرائيلي قوله، إنه “تم إطلاق 4 صواريخ من جنوب قطاع غزة جرى اعتراض 3 منها وسقط واحد في منطقة مفتوحة”.

وسبق ذلك إعلان جيش الاحتلال، في منشور عبر منصة “إكس”، عن انطلاق صفارات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع. وقال إن “انطلاق صفارات الإنذار في المناطق المحيطة في غزة جاء في ذات التوقيت الذي انطلقت فيه صفارات الإنذار بجميع أنحاء إسرائيل إيذاناً ببدء هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023”.

وفي السابع من أكتوبر من العام الماضي، هاجمت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على “جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى”، وفق الحركة.

من جانبها، أعلنت كتائب عز الدين القسام الذراع المسلح لحركة حماس، قصف مواقع عسكرية إسرائيلية محاذية لجنوبي القطاع بصواريخ “رجوم”.

وقالت الكتائب، في بيان، إنها قصفت “موقع صوفا العسكري وتحشدات العدو الإسرائيلي في معبر رفح البري وقرب مغتصبة حوليت ومركز عمليات موقع كرم أبو سالم العسكري بعدد من صواريخ رجوم عيار 114 ملم”.

ويأتي ذلك بالتزامن مع مرور عام كامل من إطلاق إسرائيل، بدعم أمريكي، حرب “إبادة جماعية” في غزة، أسفرت عن أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب حرب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال “الإبادة الجماعية” وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

(الأناضول)