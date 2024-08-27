جيش الاحتلال يزعم أنه حرر أحد أسراه من غزة.. ومواقع عبرية: عثر عليه بالصدفة- (صور وفيديوهات)

القدس: قال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه حرر أحد أسراه المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية بعملية جنوب قطاع غزة لم يكشف تفاصيلها.

ونقلت شبكة قدس الإخبارية الفلسطينية عن مراسل القناة 14 العبرية أن الأسير الذي “عاد من غزة” اليوم، تم العثور عليه “بالصدفة”، ولم يكن حوله حراس. كما نقلت الشبكة عن مواقع للمستوطنين قولها إن “أحد الأسرى ممن كانوا في غزة تمكن من العودة لوحده، ولا يعرف إذا ما هرب أو تم إطلاق سراحه من قبل الآسرين”.

عائلة الاسير البدوي الفار "كايد فرحان القاضي" أثناء توجهها للقاءه في المستشفى https://t.co/2g5c5yNGV3 pic.twitter.com/WgI8Jo7uvj — الحرب العالمية الثالثة (@WWIIIAR) August 27, 2024

وقال الجيش وجهاز الأمن العام “الشاباك” في بيان مشترك: “سمح بنشر أنه في عملية مشتركة للجيش والشاباك تم اليوم تحرير المختطف الإسرائيلي فرحان القاضي البالغ 52 عاما من رهط والذي اختطف من قبل حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي”.

وأضاف: “لقد تم تحرير المختطف من قبل أفراد وحدة الكوماندو البحري واللواء 401 ووحدة يهالوم الهندسية وأفراد جهاز الشاباك تحت قيادة الفرقة 162 في عملية تحرير معقدة جنوب قطاع غزة”.

وتابع: “لا يمكن الإفصاح عن مزيد من المعلومات نظرًا لقضايا تتعلق بأمن المختطفين والقوات والدولة”.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن “حالة المختطف الذي تم تحريره جيدة، وتم نقله لمواصلة الفحوصات الطبية في مستشفى سوروكا حيث تم اطلاع أفراد عائلته على الخبر”.

وحتى الساعة 12:45 (ت.غ) لم يصدر تعقيب من الفصائل الفلسطينية بشأن ما أعلنه الجيش الإسرائيلي عن عملية التحرير المذكورة.

وبذلك يتبقى في غزة 108 أسرى إسرائيليين بينهم 36 تقول هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إنهم “ليسوا على قيد الحياة”.

ماذا حدث في عملية تحرير الأسير فرحان القاضي من رفح الأسير كان داخل نفق وحيدًا دون حراسة، وتم العثور على النفق في رفح بالصدفة.

أغلب الترجيحات تشير إلى أن المقاومة تركته خلفها بعد أن نقلت باقي الأسرى إلى مناطق أخرى لتأمينهم.

يبدو أن تأمين فرحان يشكل عبئًا على المقاومة، خصوصًا… pic.twitter.com/RE1ID7jXWO — Tamer | تامر (@tamerqdh) August 27, 2024

(وكالات)