سياسة | عربي

صواريخ من جنوب لبنان على الجليل.. وكاتس يهدد المطلة مقابل بيروت- (فيديوهات)

22 - مارس - 2025

دخان يتصاعد من موقع القصف المدفعي الإسرائيلي الذي استهدف منطقة في جنوب لبنان

سعد الياس
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بيروت- “القدس العربي”:

نفى “حزب الله”، السبت، علاقته بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان على مستوطنة المطلة شمال إسرائيل.

وصباح السبت، زعمت إسرائيل تعرض المطلة لهجوم صاروخي مصدره لبنان، وردت على إثره بقصف عدد من قرى وبلدات جنوب لبنان، أسفر عن شهداء وجرحى.

ونفى الحزب في بيان “أي علاقة له بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان ‏على الأراضي الفلسطينية ‏المحتلة”.

وأكد أنّ “ادعاءات العدو الإسرائيلي ‏تأتي في سياق الذرائع لاستمرار اعتداءاته على ‏لبنان والتي لم ‏تتوقف منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار” في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.‏

من ناحيته، حذّر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام “من تجدد العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية، لما تحمله من مخاطر جرّ البلاد إلى حرب جديدة، تعود بالويلات على لبنان واللبنانيين”، كما استشهد شخصان بينهم طفلة في قصف إسرائيلي على مناطق لبنانية.

وأجرى الرئيس سلام اتصالاً بوزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، مشدداً “على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الأمنية والعسكرية اللازمة، بما يؤكد أن الدولة وحدها هي من يمتلك قرار الحرب والسلم”.

نواف سلام يجري اتصالات بوزير الدفاع وبلاسخارت ويحذّر من تجدد العمليات العسكرية

كما أجرى اتصالاً بالممثلة الشخصية للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جانين بلاسخارت، مطالباً “الأمم المتحدة بمضاعفة الضغط الدولي على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة بشكل كامل، لما يشكله هذا الاحتلال خرق للقرار الدولي 1701، وللترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية الذي أقرته الحكومة السابقة في تشرين الماضي، ويلتزم به لبنان”.

وكانت 5 صواريخ انطلقت من جنوب لبنان في اتجاه مستوطنة المطلة في الجليل، وتم اعتراض 3 منها وسقط اثنان داخل الأراضي اللبنانية.

وتحدثت الإذاعة الإسرائيلية عن سماع دوي انفجارات في منطقة المطلة على الحدود مع لبنان، عقب إطلاق صفارات الإنذار مرتين. وأعلن جيش الاحتلال أنه قام بتفعيل صفارات الإنذار في المطلة بمنطقة إصبع الجليل، على الحدود مع لبنان، بعد اعتراضه 3 قذائف صاروخية.

وأشارت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى “أن إطلاق القذائف من لبنان هو الأول منذ 3 أشهر ويشكّل انتهاكاً خطيراً من “حزب الله”، لافتة إلى “أن القذائف أطلقت من أرنون ويحمر الشقيف جنوبي لبنان على بعد 6 كيلومترات عن المطلة”.

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر “إكس”: “سلاح الجو اعترض ثلاث قذائف صاروخية أطلقت من لبنان نحو إسرائيل. تم تفعيل الإنذارات في تمام الساعة 07:32، 07:34 في بلدة المطلة الحدودية”.

وأضاف “أجرى رئيس الأركان إيال زامير تقييماً للوضع عقب إطلاق القذائف الصاروخية”، وأفاد “بأن الجيش الإسرائيلي سيرد بقوة على عملية الإطلاق”، محملاً “دولة لبنان مسؤولية الحفاظ على اتفاق وقف النار”، وختم “لا يوجد أي تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية”.

ونقلت هآرتس عن جيش الاحتلال الإسرائيلي قوله: “الجيش غير قادر على تحديد الجهة التي أطلقت الصواريخ على المطلة حتى الآن”. وأضافت: “القصف المدفعي على الجنوب اللبناني رد أولي على الصواريخ وسنرد بشكل أكبر”.

وتعليقاً على الوضع، رأى رئيس بلدية المطلة أنه “يجب القضاء على حزب الله وهذا ما يجب أن نسعى إليه”، لافتاً إلى أنه “منذ إعلان وقف إطلاق النار لم يعد إلى المطلة سوى 10% من السكان”.

أما وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس فقال: “لن نسمح بحقيقة إطلاق النار من لبنان على البلدات في الجليل لقد وعدنا بتوفير الأمن لمجتمعات الجليل، وهذا ما سيحدث بالضبط. قانون المطلة هو نفسه قانون بيروت. وتتحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية أي إطلاق نار من أراضيها. وأصدرت تعليماتي لجيش الدفاع الإسرائيلي بالرد وفقا لذلك”.

وتعرضت “حارة العين” في بلدة يحمر الشقيف وأطراف أرنون كفرتبنيت لجهة نهر الخردلي ومحيط مركبا والخيام وحولا لقصف مدفعي إسرائيلي. وقام جيش الاحتلال بعملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة من تلة حمامص المتمركز فيها وتعرضت أطراف بلدتي حولا ومركبا وكفركلا لعملية تمشيط بالرشاشات الثقيلة وسط تحليق للطيران الحربي فوق القطاع الشرقي.

كما دوت صفارات الإنذار في مراكز اليونيفيل في دير سريان وعدشيت القصير.

واستهدفت سلسلة غارات إسرائيلية مرتفعات الريحان وإقليم التفاح والجوار في جنوب لبنان، وفق قناة الجديد اللبنانية.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، “شن الطيران المعادي عدوانا جويا واسعا، حيث نفذ اعتبارا من ظهر اليوم سلسلة غارات جوية استهدفت مرتفعات جبل صافي واطراف كفرحونة، والجبل الرفيع واطراف بلدة سجد”، لافتة إلى استهداف “اطراف بلدة عين قانا بغارة جوية”.

وأشارت إلى “تنفيذ العدو غارة على بصليا في منطقة جزين، وغارة أخرى على بركة الجبور في كفرجونة بمنطقة جزين”.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان صحفي، أن “مواطنين أصيبا بجروح في بلدة كفركلا نتيجة الأعمال العدوانية التي قام بها العدو الإسرائيلي. وتم نقلهما إلى المستشفى للعلاج”.

واستشهد شخصان أحدهما طفلة جراء غارة إسرائيلية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن “غارة العدو الإسرائيلي على بلدة تولين أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد شخصين من بينهما طفلة وإصابة ثمانية بجروح”.

وكانت الوكالة أفادت في خبر سابق باستشهاد امرأة جراء الغارة.

وقالت قوة الأمم الموقتة في لبنان (يونيفيل) المنتشرة في الجنوب في بيان “اليونيفيل قلقة من تصعيد محتمل للعنف” و”تحض جميع الأطراف على تجنب تقويض التقدم المحرز، خصوصا عندما تكون حياة مدنيين والاستقرار الهش على المحك. أي تصعيد إضافي قد تكون له تداعيات وخيمة على المنطقة”.

(وكالات)

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  1. يقول يوسف:
    مارس 22, 2025 الساعة 11:57 ص

    والله ارى نهاية اسرائيل

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  2. يقول عزالدين مصطفى جلولي:
    مارس 22, 2025 الساعة 4:05 م

    بين الواجب الجهادي في الدفاع عن فلسطين والعقدة من العمق الإسلامي السني، وبين استغلال البعض لمفهوم الدولة القطرية والرغبة الكامنة في التطبيع، نحتاج إلى عقل سياسي يفك لنا هذه المتلازمة؟

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